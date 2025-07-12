خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ابنا: «لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذًی وَإِنْ یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الْأَدْبَارَ» یهودیان هرگز نمی‌توانند به شما آسیبِ سخت برسانند فقط شما را اندکی می‌آزارند و اگر با شما بجنگند، شکست می‌خورند و فرار می‌کنند! (1)'

صفحات دفتر تاریخ مملو است از نام انسان‌ها یی که در برابر ظلم و تجاوز ایستاده‌اند. ایستادگی از جنس شجاعت و اراده و تجلی روح آزادگی و ایمان ، که نمایانگر روحیه‌ ای است که دروجود هر آزاده ای پیدا می شود؛ روحیه‌ای که به او اجازه می‌دهد تا در برابر ناعدالتی‌ها و ستم‌ها قد علم کند. ظلم یا همان نادیده گرفتن حقوق دیگران و استفاده از قدرت برای سرکوب و تحقیر از نفس طغیانگر بشر می جوشد. ودر اشکال مختلفی مانند استبداد سیاسی، تبعیض نژادی، و نقض حقوق بشر تازیانه اش را برسر اقوام ضعیف فرود آورده. تجاوز هم به شگردهای مختلف، یا تجاوز به حریم دیگران و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، یا تصرف مال و سرزمین و خاک در روابط نا برابر انسانها از طرف متجاوزین بر بشر تحمیل شده. این دو رذیله در ادوار مختلف تاریخ به شکلهای گوناگون وجود داشته است و ارتباط میان انسان‌ها و حق و عدالت محوری را به چالش کشیده‌اند.



تاریخ پر از داستان اساطیری است که در برابر ظلم و تجاوز ایستاده‌اند. از قیام‌های بزرگ مبتنی بر تدین و شریعت گرفته، مانند قیام عاشورا که در آن روح حقیقت و حقانیت و تمامیت حق در برابر تمامیت کفر و باطل قرار گرفت تا جنبش‌های مدنی معاصر که برای گرفتن حق از ظالم و جلو گیری از تجاوز متجاوزان، مانند رییس علی دلواری در جنوب و میرزا کوچک خان جنگلی در شمال و همه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، و اینک فرماندهان مبارز و مقاوم شهید مان ، که با فداکاری و ایثار، علیه ستمگران قد علم کردند وبا این رشادتها گاهی باعث تغییر جهت تاریخ شدند، والهام‌بخش نسل‌های آینده برای ترسیم خط و مشی صحیح آزادگی شدند . ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز،علاوه بر اثراتی که در تحولات داخلی دارند حاوی پیامی جهانی نیز هستند، که به جهانیان می آموزد هر فردی مسئولیت دارد تا در برابر ناعدالتی‌ها وظلم سکوت نکند.



این مسئولیت می تواند به شکل مبارزه فیزیکی، آگاهی‌بخشی، آموزش و ترویج ارزش‌های دینی وانسانی باشد، یا محتوایی از مفاهیم آزادگی را به دیگران برساند، هر یک از ما می‌توانیم با صدا،قلم ،جان و مال خود درخت آزادی و عدالت و آزادگی را آبیاری کنیم و فرهنگ پیروی از ولایت در بزنگاه های مهم تاریخ برای رسیدن به پیروزی را جا بیندازیم و این را به جهانیان برسانیم که هیچ‌ فتحی بدون نصرت الهی و یاری خداوند متعال امکان پذیر نیست. اسباب و وسیله هایی که به مدد ظاهری آنها بر دشمن فائق می آییم تنها ابزاری برای تحقق اهداف ظفرمندانه هستند و مدد الهی از سوی پروردگار متعال به سوی مؤمنان اصلی ترین علت پیروزیست. این حرکت نیازمند همبستگی، همدلی و اراده‌ای قوی زیر سایه رهبری مقتدر بر پایه ولایت فقیه است. در دنیای امروز، ما باید به یاد داشته باشیم که هر اقدام کوچک می‌تواند به تغییرات بزرگ منجر شود و اگر هادی راه مردی الهی از جنس تقوا نباشدهر قیامی مانند جنبشهای چپ و راست تند رو محکوم به انحراف و نهایتاً محکوم به فناست .

پاورقی:

1.{سوره آل‌عمران، آیه۱۱۱}