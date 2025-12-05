به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش منتشرشده در روزنامه نیویورک‌ تایمز می‌گوید افغانستانی‌هایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان به ایالات متحده آمریکا رسیدند، ابتدا احساس امنیت داشتند، اما حادثه تیراندازی اخیر در واشنگتن زندگی آنان را به هم ریخته و نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است.

این روزنامه آمریکایی با تمرکز بر وضعیت «عبیدالله دورانی» یک خلبان جنگی افغانستانی، توضیح می‌دهد که او در سال ۲۰۲۱ همراه دو فرزندش و پس از همکاری با نیروهای آمریکایی به ایالت آریزونا رسید، در حالی که همسرش نتوانسته بود همراهشان سفر کند و در افغانستان مانده بود. دورانی که ناچار بود هم‌زمان کار و مراقبت از کودکان خردسالش را مدیریت کند، احساس می‌کرد در آمریکا امنیت دارد و امیدوار بود خانواده‌اش دوباره کنار هم جمع شوند.

اما حمله‌ای که هفته گذشته به گارد ملی در واشنگتن انجام شد و در پی آن «رحمن‌الله لکنوال» یک شهروند افغانستانی، متهم و محکوم شد، همه چیز را تغییر داد.

پس از این حادثه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دستور داد پرونده‌های امنیتی افغانستانی‌ها فوراً بازبینی شود و از مسئولان مهاجرت خواست حدود دو هزار افغانستانی را که دستور اخراج دارند اما هنوز بازداشت نشده‌اند، شناسایی و تعقیب کنند؛ اقدامی که زندگی هزاران خانوادۀ افغانستانی را که پس از سال‌ها آشوب در آمریکا به آرامش رسیده بودند، تهدید می‌کند.

تغییرات سیاسی

به گزارش نیویورک‌ تایمز، ترامپ از این حادثه برای تشدید کمپین ضد مهاجرتی خود استفاده کرده و تلاش دارد آن را نشانه‌ای از ضعف نظام امنیتی که از دولت جو بایدن به ارث برده، جلوه دهد. او در پیامی در «تروث سوشال» اعلام کرده هر فردی که آمریکا را دوست ندارد، باید از کشور اخراج شود.

از زمان خروج آشفته آمریکا از افغانستان، حدود ۲۰۰ هزار افغانستانی که با ارتش یا نهادهای آمریکایی همکاری کرده بودند وارد ایالات متحده آمریکا شدند. بسیاری از آنها امیدوار بودند در جامعه ادغام شده و به اقتصاد آمریکا کمک کنند، اما تهدیدات اخیر باعث ایجاد وحشت در این جوامع شده است؛ از جمله در شهر فینیکس که حدود چهار هزار افغانستانی در آن ساکن‌اند.

در یک مرکز پناهجویان در آریزونا – طبق گزارش – ده‌ها افغانستانی به دنبال پاسخ بودند. از جمله دورانی که قرار بود در دسامبر برای دریافت گرین‌کارت مصاحبه شود، اما اکنون نگران است چه بر سر پرونده همسرش خواهد آمد، و آیا خودش بازداشت یا اخراج خواهد شد؟

مسئولان مرکز به پناهجویان افغانستانی هشدار داده‌اند که ترک آمریکا ممکن است مانع بازگشت دوباره شود، حتی اگر فرد گرین‌کارت داشته باشد؛ موضوعی که هراس زیادی ایجاد کرده و این تصور را به وجود آورده که زندگی آنان ممکن است تنها با یک حادثه منفرد فرو بپاشد.

تغییرات در جامعه

گزارش همچنین به وضعیت «میرویس داودزی» پرداخته، یک کارمند افغانستانی در فرودگاه فینیکس که به مسافران دارای نیازهای ویژه کمک می‌کند.

داودزی می‌گوید پیش از حادثه، وقتی مسافران می‌فهمیدند او افغانستانی است و با نیروهای آمریکایی همکاری کرده، با لبخند و انعام‌های سخاوتمندانه از او قدردانی می‌کردند.

اما بعد از تیراندازی، رفتار برخی از مسافران تغییر کرده و همین که می‌فهمیدند او اهل افغانستان است، از دادن انعام خودداری می‌کردند.

در حین گفت‌وگو با خبرنگار، چشمان داودزی سرخ بود؛ شب قبل را بی‌خوابی گذرانده بود، چون پیمانکار او در فرودگاه برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته از او خواسته بود مدارکش را برای بررسی بیاورد؛ درخواستی که نگرانی او را درباره احتمال اخراجش افزایش داده است.

او در پایان گفت: کاملاً سردرگمم؛ آیا باید خانه بخرم، یا به زودی اخراج می‌شوم؟

آینده‌ای نامعلوم

نیویورک‌ تایمز همچنین از وضعیت «حکمت‌الله» (۳۸ ساله) نوشته است، سخنگوی سابق وزارت راه و ترابری افغانستان که پس از یک مسیر سخت و خطرناک به آمریکا پناه آورده است.

او همراه همسر و سه دخترش با عبور از ایران و سپس آمریکای جنوبی و گذر از جنگل‌های خطرناک دارین به ایالات متحده آمریکا رسید. پس از ارائه درخواست پناهندگی، مجوز کار گرفت و در فرودگاه فینیکس مشغول به کار شد. اما اکنون نگران است که سیاست‌های جدید، آینده خانواده‌اش را با خطر جدی روبه‌رو کند.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از افغانستانی‌ها از ترس برخورد با مأموران اداره مهاجرت و گمرک، حتی از رفتن به محل کار خودداری می‌کنند. احساس عدم قطعیت نسبت به آینده، خانواده‌ها را در یک وضعیت بحرانی روحی و روانی قرار داده است.

