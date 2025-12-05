به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهش که توسط مؤسسه تأثیر ایمان در زندگی (IIFL) در بریتانیا انجام شده نشان می‌دهد که درگیری‌های جهانی، عامل مهمی در گرایش بریتانیایی‌ها به اسلام به شمار می‌آیند.

پژوهشگران این مطالعه تأکید کرده‌اند که یافته‌های آنها ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش چشمگیر گرایش به اسلام در جریان جنگ اسرائیل علیه نوار غزه را تقویت می‌کند.

در گزارش منتشرشده آمده است آنچه رسانه‌ها درباره ارتباط میان افزایش علاقه بریتانیایی‌ها به اسلام و درگیری‌هایی که جوامع مسلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد مطرح کرده‌اند، ممکن است بسیار قابل توجه باشد.

گزارش منتشرشده در وب‌سایت این مؤسسه نتیجه می‌گیرد که جنگ‌های جهانی، توجه و گرایش بریتانیایی‌ها به اسلام را افزایش می‌دهد.

پژوهشگران در این گزارش نوشتند: این الگو می‌تواند از گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده در اواخر سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حمایت کند؛ گزارش‌هایی که از افزایش قابل توجه آمار مسلمان‌شدن افراد پس از جنگ اخیر اسرائیل علیه غزه خبر می‌داد.

آنها همچنین اشاره می‌کنند که افرادی که به اسلام می‌گروند، غالباً این کار را در جستجوی معنا و هدف انجام می‌دهند.

این مطالعه که دیدگاه‌های ۲۷۷۴ نفر را بررسی کرده؛ افرادی که دین خود را تغییر داده‌اند—چه با پذیرش یک دین جدید و چه با ترک دین—نشان می‌دهد که انگیزه‌ها و پیامدهای تغییر باورهای دینی به طور قابل توجهی با توجه به دین جدید متفاوت است.

بر اساس نتایج این پژوهش، ۲۰ درصد از کسانی که به تازگی اسلام را پذیرفته‌اند، این اقدام را به دلیل درگیری‌های جهانی انجام داده‌اند؛ در حالی که ۱۸ درصد به دلیل سلامت روان به اسلام گرایش یافته‌اند.

در همین زمینه، تازه‌ترین سرشماری جمعیت در بریتانیا که توسط دفتر آمار ملی انجام شده، نشان می‌دهد که مسیحیان اکنون برای نخستین بار در تاریخ انگلستان و ولز، کمتر از نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

به نوشته روزنامه تلگراف، نتایج این سرشماری نشان می‌دهد که ۴۶.۲ درصد از جمعیت (۲۷.۵ میلیون نفر) در سال ۲۰۲۱ خود را مسیحی توصیف کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۱۳.۱ درصد کاهش یافته، زمانی که ۵۹.۳ درصد (۳۳.۳ میلیون نفر) خود را مسیحی اعلام کرده بودند.

