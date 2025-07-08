به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ تعدادی از ساکنین استان بغلان افغانستان نسبت به قیمت بالای دارو و کیفیت پایین داروهای عرضهشده در داروخانهها اعتراض کرده و گفتهاند که بسیاری از داروهای موجود نهتنها درمان مؤثری ایجاد نمیکنند، بلکه در مواردی سبب وخامت وضعیت بیماران نیز شدهاند.
این شهروندان با بیان اینکه مراجعات مکرر به پزشکان و مصرف داروهای مختلف نتیجهبخش نبوده، از حکومت خواستهاند تا با افزایش بازرسی و نظارت بر بازار دارو، از فروش داروهای بیکیفیت و گرانقیمت جلوگیری شود.
در واکنش به این نگرانیها، مسئولان بهداشت عمومی استان بغلان افغانستان اعلام کردند که تیمهای نظارتی این نهاد بهصورت روزانه داروخانهها و مراکز عرضه دارو را در مرکز و شهرستانهای این استان مورد بازرسی قرار میدهند و با هرگونه تخلف به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
