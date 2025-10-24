هشدار | مصرف دارو در ایران، دو برابر استاندارد جهانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با هشدار نسبت به مصرف بی‌رویه دارو در کشور، اعلام کرد که میزان مصرف دارو در ایران بیش از دو برابر مصرف متعارف به ازای جمعیت است. وی همچنین بر ضرورت ادغام سازمان‌های بیمه پایه برای ارتقای خدمات درمانی و کاهش هزینه‌ها تأکید کرد.

میانگین بالای دارو در نسخ پزشکی

ناصحی با بیان اینکه مصرف دارو در کشور بیش از دو برابر مصرف استاندارد به ازای جمعیت است، گفت: در هر نسخه دارویی، بیش از چهار قلم دارو تجویز می‌شود، در حالی که استاندارد مطلوب زیر دو قلم است. وی افزود: غیر از داروهایی که در کنار نسخ اصلی نوشته می‌شوند، میانگین کشوری اکنون ۴.۳ قلم دارو در هر نسخه است.

نقش راهنماهای بالینی در تجویز منطقی دارو

مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به اهمیت راهنماهای بالینی در نظام سلامت، اظهار داشت: این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در تجویز و مصرف منطقی دارو بسیار مؤثر هستند و می‌توانند به کاهش مصرف غیرضروری دارو کمک کنند.

تفاوت کارآمدی بیمه در بخش دولتی و خصوصی

ناصحی با اشاره به تفاوت عملکرد بیمه در بخش‌های مختلف درمانی گفت: کارآمدی بیمه‌های ما در بخش‌های دولتی بیشتر است. در بخش خصوصی نیز صندوق کارکنان دولت پوشش می‌دهد، اما از آنجا که باید تعرفه دولتی پوشش داده شود، آثار پوشش بیمه در بخش خصوصی کم است و اکثر هزینه‌ها را خود فرد باید پرداخت کند.

لزوم ادغام سازمان‌های بیمه پایه

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بیمه‌های پایه اظهار کرد: اعتقاد ما این است که بیمه سلامت باید با سازمان‌های دیگر بیمه پایه ادغام شود و دولت شکل آن‌ها را اصلاح کند. نمی‌گوییم ادغام فیزیکی صورت گیرد، حتی اگر به صورت مجازی صندوق‌های مشترکی تشکیل شود، می‌توان خدمات را با قیمت مناسب، به موقع و درست خریداری کرد.

سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ برای رفع مشکلات بیمه‌ای

ناصحی در پایان سخنان خود اعلام کرد: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. شهروندان می‌توانند با این سامانه تماس بگیرند و هرگونه مشکل در زمینه بیمه یا دریافت خدمات در بخش دولتی و خصوصی را اطلاع دهند.

