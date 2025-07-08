درگیری مسلحانه مرگبار در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌ مسلحانه در منطقه اربیل تحت کنترل کردها پس از حملات طایفه «هرکی» علیه عناصر پیشمرگه اقلیم کردستان در گرفته است.

این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای پیشمرگه تلاش کردند رئیس طایفه هرکی «خورشید هرکی» را دستگیر کنند.

رهبر طایفه هرکی، مردم را به قیام ملی علیه دولت اقلیم کردستان به رهبری بارزانی، فراخواند.

جاده ارتباطی الکویر و اربیل توسط برخی قبایل کرد بسته شد تا از ورود نیروهای کمکی نظامی برای شبه نظامیان پیشمرگ وابسته به بارزانی جلوگیری شود.

