بازداشت لاهور شیخ جنگی پس از درگیری خونین در سلیمانیه عراق

استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق بامداد دیروز جمعه شاهد تحول امنیتی مهمی بود. نیروهای امنیتی اقلیم کردستان اعلام کردند که «لاهور شیخ جنگی» رئیس حزب «جبهه مردم» به همراه دو برادرش «بولاد» و «آسو» پس از یک عملیات نظامی گسترده بازداشت شدند. این عملیات پس از درگیری‌های مسلحانه شدید در اطراف هتلی که آن‌ها در آن پناه گرفته بودند، به پایان رسید.

به گفته منابع محلی، این درگیری‌ها چندین ساعت ادامه داشت و میان نیروهای ضدترور، واحدهای ویژه و نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان از یک سو و محافظان شیخ جنگی از سوی دیگر روی داد. در جریان این درگیری‌ها، تعدادی کشته و زخمی شدند که آمار دقیق آن هنوز اعلام نشده است.

شاهدان از وقوع آتش‌سوزی، قطع برق در برخی محله‌های شهر سلیمانیه و شنیدن صدای شلیک توپخانه و راکت خبر دادند. این شرایط باعث ترس و وحشت مردم این شهر شد و مقامات محلی را واداشت محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد شهروندان اعمال کنند.

ریشه درگیری

منابع آگاه گفتند عملیات بازداشت با استفاده از یگان‌های ویژه، تانک و خودروهای زرهی انجام شد. این اقدام بر اساس حکم بازداشت صادر شده از دادگاه تحقیق امنیتی سلیمانیه صورت گرفت که به استناد ماده ۵۶ قانون مجازات عراق، هرگونه برنامه‌ریزی یا توافق برای ارتکاب اعمال تهدیدکننده امنیت عمومی را جرم می‌داند.

قاضی صلاح حسن سخنگوی رسمی تحقیق امنیتی سلیمانیه، ، اعلام کرد حکم روز پنجشنبه صادر شده بود و از شیخ جنگی خواسته شد خود را داوطلبانه تسلیم کند تا از درگیری احتمالی پرهیز شود. او تأکید کرد که قانون شامل همه می‌شود و هیچ فرد یا گروهی بالاتر از قانون نیست.

اختلافات میان لاهور شیخ جنگی و رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان به سال ۲۰۲۱ میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که او از سمت ریاست مشترک حزب کنار گذاشته شد و پسرعمویش، بافل طالبانی (فرزند جلال طالبانی رئیس‌جمهور فقید عراق)، رهبری حزب را به‌طور کامل به دست گرفت. از آن زمان، شیخ جنگی به یکی از منتقدان جدی رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان تبدیل شد و با تشکیل حزب «جبهه مردم» در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کرد.

صداهای متضاد

در اوج درگیری‌ها، شیخ جنگی از پشت‌بام هتل پیامی تصویری منتشر کرد و رهبری اتحادیه میهنی کردستان را فاسد و خائن نامید. او در پیام صوتی دیگری از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند و با حاکمیت مستبد مقابله کنند. مخالفان این اقدام را تحریک به آشوب دانستند اما حامیانش آن را حق سیاسی مشروع توصیف کردند.

در واکنش، مسرور نخست‌وزیر اقلیم کردستان، از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری نشان دهند و خشونت‌ها را متوقف کنند. او هشدار داد که نباید ثبات اقلیم قربانی رقابت‌های حزبی شود. همچنین، استاندار سلیمانیه تأکید کرد که هرگونه درگیری مسلحانه امنیت اجتماعی را تهدید خواهد کرد و تنها راه‌حل، گفت‌وگو و رجوع به قانون است.

مواضع و پیامدها

حزب جبهه مردم این بازداشت را نمایش قدرت و تسویه حساب سیاسی خواند. یکی از رهبران این حزب نزدیک به شیخ جنگی گفت: اتهام‌ها ساختگی است و هیچ پایه قانونی ندارد. شیخ جنگی سابقه امنیتی دارد و نمی‌توان او را تروریست معرفی کرد. او افزود که حزب با بغداد، اربیل و نمایندگی‌های بین‌المللی رایزنی خواهد کرد تا برای آزادی رهبرش فشار بیاورد.

در بیانیه نیروهای امنیتی اقلیم کردستان آمده است که عملیات بیش از سه ساعت طول کشید و در پایان به بازداشت لاهور شیخ جنگی و افراد همراهش منجر شد. این نهاد اعلام کرد در جریان عملیات سه نیروی امنیتی کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند، اما اوضاع شهر سلیمانیه به حالت عادی بازگشته است.

دو عضو رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کردند که این موضوع صرفاً قضایی است و هیچ دخالت خارجی یا داخلی دیگری در آن وجود ندارد. به گفته آن‌ها، حل این پرونده تنها از مسیر دادگاه ممکن است.

این بازداشت در شرایطی رخ می‌دهد که تنها چند ماه تا انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده و پیش‌تر نیز بازداشت «شاسوار عبدالواحد» رهبر حزب «جنبش نسل جدید»، جنجال بزرگی درباره آینده چندصدایی سیاسی در اقلیم کردستان ایجاد کرده بود.

