عراقچی با بن سلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه شنبه ۱۷ تیر ماه در جده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفت و گو کرد.
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه عصر سه شنبه با انتشار پیامی نوشت: دکتر عراقچی، وزیر خارجه امروز سهشنبه ۱۷ تیر در مسیر برگشت به تهران از برزیل (اجلاس سران بریکس)، توقف کوتاهی در جده داشته و با مقامهای عالیرتبه عربستان سعودی دیدار میکند.
بقائی ادامه داد: در این دیدارها، راجع به روابط دوجانبه و وضعیت صلح و امنیت در منطقه گفتگو و تبادل نظر خواهد شد.
