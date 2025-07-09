به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نوشت: اداره اراضی اسرائیل با بهرهگیری از درسهای مهم آموختهشده از جنگ با ایران، در حال آمادهسازی برای تسریع تخلیه پایگاههای نظامی اسرائیل است تا ساخت تقریبا ۶۰ هزار واحد مسکونی جدید را تسهیل کند. حمله موشکی اخیر ایران، لزوم پیشبرد طرح تخلیه پایگاههای نظامی اسرائیل واقع در مراکز مسکونی در مرکز اراضی اشغالی را تقویت کرده است.
این روزنامه نوشت: برخی از ساختمانهای آسیبدیده در طول جنگ با ایران این موضوع را نشان میدهند اما در حالی که بسیاری از پایگاهها برنامههای رسمی برای تخلیه آینده دارند، هنوز هیچ برنامه رسمی برای تخلیه پایگاه کریا در تلآویو، مجاور برج داوینچی که مستقیما بمباران شد، وجود ندارد. در حال حاضر کار بر روی طرحهای مهم تخلیه دانشکدههای پادگان گلیوت در رامات هشارون به قدس در سال ۲۰۲۷، همراه با تخلیه پایگاه اطلاعاتی مجاور دانشکدهها که قرار است به جنوب منتقل شود، در حال انجام است.
یدیعوت آحارونوت نوشت: قرار است ارتش اسرائیل در هفتههای آینده توافقنامه جامعی را با شهرداری رمات هشارون امضا کند که بر اساس آن، از جمله موارد دیگر، پایگاه نظامی گلیوت ظرف تقریبا دو سال تخلیه خواهد شد تا امکان ساخت تقریبا ۷۵۰۰ واحد مسکونی جدید فراهم شود.
