به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه تحقیقاتی «The Grayzone» در گزارشی تحقیقی فاش کرد که یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل به نام «سایت ۸۱» وجود دارد که به‌عنوان مرکز فرماندهی و کنترل مشترک آمریکا و اسرائیل عمل می‌کند و زیر یکی از برج‌های مسکونی در یک محله شلوغ در شمال شهر تل‌آویو قرار گرفته است.

گزارش نشان می‌دهد که ایران این پایگاه را در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل هدف قرار داده است؛ جنگی که طی آن ایران چندین سایت حساس در تل‌آویو را بمباران کرد.

کنترل و سانسور شدید

براساس گزارش سایت مذکور، برج مسکونی «داوینچی» که هدف موشک ایرانی قرار گرفت، دقیقا بر بالای پایگاه نظامی مخفی قرار دارد و در نزدیکی دو برج وابسته به نیروی هوایی اسرائیل است.

اسناد و ایمیل‌های فاش شده نشان می‌دهد این محل دارای یک تأسیسات اطلاعاتی محصور مغناطیسی است که توسط ارتش‌های آمریکا و اسرائیل مدیریت می‌شود.

تحقیق همچنین اشاره می‌کند که پس از حمله ایران، مقامات اسرائیل سریعاً منطقه را محاصره کرده و مانع فیلمبرداری خبرنگاران شدند از جمله خبرنگار شبکه Fox News آمریکا که به زور از محل دور شد.

اسرائیل همواره بر اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی خود در مناطق مسکونی نظارت و سانسور شدیدی اعمال می‌کند و همزمان، گروه‌های مقاومت، به ویژه در نوار غزه، را به پناه گرفتن در بین غیرنظامیان متهم می‌کند.

تاریخچه و توسعه پایگاه

به گفته جک پولسن، تهیه‌کننده این گزارش تحقیقاتی، پروژه توسعه پایگاه نظامی «سایت ۸۱» تا وسعت ۶ هزار متر مربع در اسناد دولتی آمریکا در سال ۲۰۱۳ فاش شده بود، اما موقعیت دقیق آن تا پیش از این مشخص نبود.

جک پولسن پیش‌تر در بخش هوش مصنوعی شرکت گوگل فعالیت می‌کرد و پس از اعتراض به سیاست‌های آن شرکت در زمینه حقوق بشر، استعفا داد. او همچنین استاد یار در دانشگاه‌های استنفورد و جورجیا تک در رشته‌های ریاضیات و مهندسی کامپیوتر بوده است.

چگونه موقعیت پایگاه مشخص شد؟

جک و تیمش توانستند موقعیت جغرافیایی سایت ۸۱ را از یک تصویر که در سال ۲۰۱۳ توسط مهندسان ارتش آمریکا گرفته شده بود، تعیین کنند. این تصویر فعالیت‌های آزمایشی در زیرزمین بتنی و اسکلت فلزی پایگاه را نشان می‌داد.

مشخص شد که این تصویر مربوط به محل برج داوینچی فعلی در تل‌آویو است و ویژگی‌های آن با تصاویر نقشه گوگل مطابقت دارد.

تحقیق نشان می‌دهد گوگل همچنان تصاویر خیابان را سانسور کرده و حتی نقشه‌های روسی Yandex نیز تصاویر و اطلاعات مربوط به برج‌ها را به‌طور کامل مسدود کرده‌اند.

پایگاه در قلب یک محله مسکونی

تحقیق فاش می‌کند که پایگاه نظامی «سایت ۸۱» کمتر از ۱۰۰ متر با یک زمین بازی کودکان و یک مرکز اجتماعی که در سال ۲۰۲۳ افتتاح شده است، فاصله دارد؛ به این معنا که اسرائیل یک تأسیسات فوق سری نظامی را در میان یک محله پرجمعیت ایجاد کرده است. به گفته گزارش، این اقدام مصداق بارز سیاست استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی است.

همکاری با ناتو و شرکت‌های آمریکایی

گزارش همچنین یک ایمیل فاش شده مربوط به سال ۲۰۱۵ را منتشر می‌کند که میان جیمز استافریدیس، فرمانده سابق ناتو، و گابی اشکنازی، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، رد و بدل شده است. در این ایمیل، استافریدیس اشاره کرده که با یک شرکت آمریکایی که قرارداد بزرگی برای ساخت شبکه فرماندهی و کنترل در سایت ۸۱ با ارتش اسرائیل دارد، همکاری می‌کند.

همچنین مشخص شد که ساختمان‌های مجتمع شامل شرکت‌های فناوری مرتبط با اطلاعات اسرائیل است و در توسعه یک سیستم هوش مصنوعی نظامی برای هدف‌گیری فلسطینی‌ها مشارکت داشته‌اند. در نزدیکی پایگاه نیز یک شرکت امنیت سایبری مستقر است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸