ورود ۳ داروی هسته ای به فهرست دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور، از ورود داروهایی با کاربردهای حیاتی، از جمله سه داروی مقابله با تشعشعات هستهای، در فهرست دارویی کشور خبر داد.
نازیلا یوسفی گفت: در پانصد و بیست و سومین جلسه «کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور» که در نخستین روز پس از توقف جنگ ۱۲ روزه در سازمان غذا و دارو برگزار شد، ۸ مولکول دارویی جدید وارد فهرست رسمی دارویی کشور شد.
وی افزود: سه دارو برای مقابله با تشعشعات هستهای، دو دارو برای درمان سرطان، یک دارو برای درمان بیماری اماس، یک دارو برای درمان یک بیماری نادر متابولیک و یک دارو با کاربرد درمان چاقی، در این جلسه به فهرست دارویی افزوده شدند.
یوسفی تأکید کرد: داروهای جدید علاوه بر داشتن تأییدیههای بینالمللی، از منظر بالینی برای نظام سلامت کشور مزیت داشته و با قیمت هزینهاثربخش به فهرست دارویی راه یافتهاند. این داروها پس از دریافت مجوزهای لازم، طی هفتههای آینده توسط تولیدکنندگان یا واردکنندگان وارد بازار خواهند شد.
وی همچنین از بررسی درخواستهایی برای تغییر سطح دسترسی چند دارو خبر داد و گفت: در این جلسه، یک داروی انکولوژی و یک داروی روماتولوژی از فهرست داروهای بیمارستانی خارج شده و مجوز توزیع در داروخانههای سرپایی دریافت کردند.
