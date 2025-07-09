صهیونیسم آزادی و صلح را هدف گرفته است/ تحمیل جنگ، گناهی است در برابر خدا

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آراکل کادهچیان، دستیار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران و شمال، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت:
برادران روحانی و حاضران گرامی، شما را به نام خدای بزرگ و یگانه که همگی ما او را میپرستیم و به او ایمان داریم درود میگویم. همچنین محبتها و سلامهای برادرانه اسقف اعظم گرامی، جناب اسقف سیبوه سرکیسیان، پیشوای ارجمند جامعه ارمنی تهران را به شما منتقل میکنم.
وی با اشاره به محور اصلی همایش بیان کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا درباره حملهای که از سوی رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی حامی آن به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است سخن بگوییم. مایلم این موضوع را از منظر هر دو دین مسیحیت و اسلام بررسی کنم.
آراکل کادهچیان گفت: رژیم صهیونیستی از نخستین روزهای تأسیس خود تا امروز منشأ خطر، بیثباتی و نقض ارزشهای انسانی در منطقه بوده است. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، سه جنبه روشن از این تجاوز با اصول دینی و اخلاقی در تضاد بود:
الف) تجاوز به آزادی
در هر دو دین اسلام و مسیحیت، آزادی نعمتی الهی است. انسان آزاد آفریده شده تا میان نیکی و بدی انتخاب کند. اما این آزادی، محدود به جایی است که آزادی دیگران را نقض نکند. چنانکه در کتاب مقدس آمده: "آزادی شما نباید بهانهای برای انجام شر باشد." (رساله اول پطروس، باب ۴، آیه ۲) رژیم صهیونیستی با حمله به ملتها و سلب آزادی زندگی از آنها، مرتکب جنایت، گناه و نافرمانی از احکام الهی شده است.
ب) نقض صلح
صلح یکی از نامهای خداوند است. خدای ما، خدای صلح است.
در قرآن آمده است: "ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملتها و قبیلههایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست." (سوره حجرات، آیه ۱۳)
صهیونیسم و حامیان غربی آن با برهم زدن صلح، برخلاف اراده الهی عمل میکنند. در حالیکه ایران همواره در منطقه بهدنبال صلح بوده و هیچگاه آغازگر جنگی نبوده است.»
ج) تحمیل جنگ
«رژیم صهیونیستی با حمایت برخی دولتهای غربی همواره جنگ را بر ملتها تحمیل کرده است؛ از فلسطین و لبنان تا امروز ایران. تحمیل جنگ از نظر مسیحیت و اسلام محکوم است.
حضرت عیسی مسیح فرمودهاند: "هرکه شمشیر بردارد، با شمشیر نیز کشته خواهد شد." (انجیل متی، باب ۲۶، آیه ۵۲) و در قرآن آمده است: "تجاوز نکنید؛ بیگمان خداوند متجاوزان را دوست ندارد."
در صورت تحمیل جنگ، هر دو دین دفاع مشروع را مجاز میدانند، بهشرط رعایت اصول اخلاقی مربوط به جنگ. ایران نیز در جنگ ۱۲ روزه اخیر دقیقاً بر همین مبنا عمل کرد.
کادهچیان با اشاره به واکنش ملت ایران گفت: ضربالمثلی هست که میگوید در هر شری، خیری نهفته است. شرّی که صهیونیسم آفرید، با نیکی پاسخ داده شد. ملت ایران بیش از پیش متحد شد و با شیوههای گوناگون عشق، احترام، همبستگی و اتحاد خود را ابراز کرد. شهدا به نمادهای مبارزه تبدیل شدند که نهتنها ملت ایران بلکه انسانهای آزاده جهان نیز آنان را گرامی داشتند.
وی افزود: در چهارگوشه جهان، مردم از رهبری و ملت ایران حمایت کردند. رهبران دینی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان بینالمللی با بیانیهها و مقالات خود این حملات را محکوم کردند. ایران با کمترین خسارت از این جنگ پیروزمندانه خارج شد. چنانکه در کتاب مقدس آمده است: "اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند علیه ما باشد؟" (رومیان، باب ۸، آیه ۳۱)»
در پایان، آراکل کادهچیان چنین دعا کرد: خداوند کشور عزیز و مقدس ما، ایران را برکت دهد و از آن محافظت کند. به رهبری و مردم ایران، صلح و حکمت عطا کند. جان شهدا را در آرامش نگه دارد و آنان را در بهشت، در کنار پرهیزکارانش بپذیرد.
زنده باد ایران
زنده باد رهبری ایران
زنده باد مردم ایران
و خداوند نگهدار همگان باد.
