به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل الشریف کارشناس اردنی در یادداشتی در روزنامه الدستور اردن ضمن انتقاد از استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر پرداخت و نوشت: برخی سران کشورهای اروپایی در وفاداری به صهیونیسم از خود صهیونیستها نیز پیشی گرفتهاند.
در این یادداشت آمده است:
در انگلیس، مجلس عوام بریتانیا و رسانهها از جنایات جنگی در غزه یا کشته شدن یا سوزانده شدن هزاران کودک وحشتزده نمیشوند. اما از خوانندهای که علیه ارتشی که مرتکب آن جنایات شده بود، شعار می دهد خشمگین میشوند. در آن سو، ایالات متحده در پنج ماه، سه بار از جنایتکار جنگی یعنی نتانیاهو استقبال کرد و او را به جای تحویل به مراجع قضایی، به عنوان «قهرمانان دوران» از او تجلیل کرد.
نهادهای حاکم در غرب و لابیهای صهیونیستی در اقداماتی سیستماتیک و با حمایت های گسترده رسانههایی همواره روایت دروغینی را ترویج میکردند و آزادی را به فحشا، انحرافات جنسی و جنون تقلیل میدهند. آنها رژیم صهیونیستی را به عنوان واحه آزادی در میان «جنگلی از غولها» معرفی میکردند.
تداوم روند جهانی حمایت از حقوق مردم فلسطین به معنای حمایت نسل جوان از جنبشهای آزادی و شکلگیری افکار عمومی جهانی علیه صهیونیسم و جنایات آن تلقی میشود.
وقتی هنرمندان و جوانان در غرب بر فریاد برای آزادی فلسطین اصرار میورزند و هنگامی که هزاران نفر برای حمایت از آرمان آن به خیابانها میآیند، روایت دروغین فروپاشید و دروغ پردازی های جریان طرفدار صهیونیست در غرب کاملاً آشکار شد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما