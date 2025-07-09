فرهنگ عاشورا ملت ایران را در برابر تجاوز مقاوم کرد/ ملت ایران چیزی جز ایستادگی نیست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهور در امور ادیان و اقوام، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به وضعیت جهان امروز اظهار داشت: در دنیای قدرتمندان امروز، مفهومی به نام انسانیت وجود ندارد. با این حال، تجاوز و تعدی بیگانگان همواره موجب همزیستی و همگرایی ملت ایران با تمام تنوع ادیان و مذاهب شده است.
وی افزود: ملت ایران همواره با همدلی و همبستگی زندگی کردهاند، بهویژه زمانی که کلیت ایران و هویت ملی ما در معرض تهدید قرار گرفته، همدلانه ایستادهاند و خطر را محکوم کردهاند. تجاوز اخیر دشمن، همزمان با ایام گرهخورده با مکتب حریت، عزت و آزادی حسینی رخ داد؛ ایامی که امام حسین(ع) زیر بار ظلم نرفت و حاضر به شهادت شد. این مفاهیم بار دیگر در جامعه زنده شد و مردم ایران نشان دادند که با همه تنوع قومی و مذهبی، بر دهان متجاوز میکوبند و او را وادار به عقبنشینی میکنند.
دستیار ویژه رئیسجمهور تأکید کرد دشمن تصور میکرد میتواند وحدت ملت ایران را بر هم بزند، اما نتیجه، تقویت وحدت، همافزایی و همدلی بود. ضربات کوبنده ملت، دشمن را ناچار به پیشنهاد آتشبس کرد. این حادثه، نه تنها برای ملت ایران شکستی دربر نداشت، بلکه مایه افتخار و سربلندی بود.
وی با اشاره به فلسفه پیروزمندانه عاشورا گفت: مکتب شهادت حسینی، مکتبی است که حتی از وقایع تلخ نیز تصویری پیروزمندانه ترسیم میکند. در نگاه ظاهری، واقعه کربلا سراسر غم و اسارت است، اما امام سجاد(ع) در همان لحظههای سخت با کلام حضرت زینب(س) روبهرو میشود که وعده میدهد این صحنهها پایدار نیست و آیندهای روشن در انتظار آن است.
حجتالاسلام علوی با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: تکرار کربلا را در زندگی خود دیدهایم. رژیم صهیونیستی که چیزی جز بازوی آمریکای متجاوز نیست، تصور میکرد با حمله به ایران مستقل، میتواند اراده ملت را درهم بشکند. اما ملت ایران با قامت استوار ایستاد، از جان گذشت و به دشمن ضربه زد.
وی افزود: اگر این ماجرا را از نگاه عاشورایی ببینیم، سراسر آن زیبایی است. در حالی که فرماندهان، دانشمندان و مردم بسیاری به شهادت رسیدند، اما ملت یکپارچه ایستاد و دشمن را وادار به عقبنشینی کرد. این قدرت و پیروزی، از فرهنگ عاشورا و همدلی همه اقوام و مذاهب ایران اسلامی نشأت میگیرد.
وی در پایان گفت: به این ملت باید افتخار کرد؛ ملتی که همه اقوام و مذاهبش در برابر تجاوز دشمن ایستادند و نشان دادند ایران تنها با تکیه بر مردم، از بزرگترین تهدیدها عبور میکند.
.........................................
پایان پیام/ 167
نظر شما