به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی شمال‌غرب آرکانزاس (ICNWA) بیش از سه دهه است که نقش محوری در سامان‌دهی زندگی دینی، فرهنگی و اجتماعی مسلمانان این منطقه ایفا می‌کند. این مرکز که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده، به‌عنوان پایگاهی معنوی برای جمعیت روبه‌رشد مسلمانان در شهر فایت‌ویل و شهرهای اطراف از جمله اسپرینگدیل، راجرز، بنتون‌ویل، جانسون و لاول شناخته می‌شود.

هم‌زمان با تبدیل شدن شمال‌غرب آرکانزاس به یکی از سریع‌ترین مناطق در حال رشد ایالت، جامعه مسلمانان این منطقه نیز از نظر جمعیتی و اجتماعی گسترش یافته است. مرکز اسلامی با فراهم کردن بستر برگزاری نمازهای روزانه، نماز جمعه، برنامه‌های ماه رمضان و جلسات آموزشی، نیازهای عبادی و معنوی مسلمانان با پیشینه‌های متنوع قومی و فرهنگی را پوشش می‌دهد.

یکی از بخش‌های مهم فعالیت این مرکز، مدرسه اسلامی آن است که آموزش زبان عربی، حفظ و قرائت قرآن و مطالعات اسلامی را برای کودکان و بزرگسالان ارائه می‌دهد. همچنین نشست‌های هفتگی آموزشی برای بزرگسالان برگزار می‌شود که با هدف ارتقای دانش دینی و تقویت هویت اسلامی طراحی شده است.

این مرکز در کنار فعالیت‌های آموزشی و عبادی، بر تقویت انسجام اجتماعی نیز تمرکز دارد و از طریق برنامه‌های خانوادگی، فعالیت‌های جوانان، مناسبت‌های دینی و رویدادهای فرهنگی، پیوند میان اعضای جامعه مسلمان را تقویت می‌کند.

مرکز اسلامی شمال‌غرب آرکانزاس همچنین با تأکید بر امور خیریه و خدمات انسانی، در کمک به خانواده‌های نیازمند، حمایت از پناهجویان و مشارکت در فعالیت‌های امدادرسانی نقش‌آفرینی می‌کند. برگزاری برنامه‌های معرفی اسلام، نشست‌های بین‌ادیانی و رویدادهای فرهنگی نیز از دیگر اقدامات این مرکز برای تقویت تعامل و تفاهم با جامعه گسترده‌تر آرکانزاس عنوان شده است.

به گفته مسئولان، با ادامه رشد شهرهای این منطقه، مرکز اسلامی شمال‌غرب آرکانزاس همچنان به‌عنوان نهادی کلیدی در حمایت معنوی، آموزشی و اجتماعی از مسلمانان و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر شهروندان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

**************

پایان پیام/ 345