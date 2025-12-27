موافقت اولیه با ساخت مسجد در اوکلاهما

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش یک رسانه محلی، مقامهای شهر بروکن اَرو، بزرگترین حومه شهر تالسا، در تاریخ ۱۸ دسامبر با تغییر کاربری ۱۵ هکتار زمین برای اجرای این طرح موافقت اولیه کردند. این تصمیم پس از برگزاری نشستی چهار ساعته اتخاذ شد که طی آن بیش از ۶۰ نفر از ساکنان برای اظهارنظر ثبتنام کردند و بیشتر آنها با پروژه مخالفت داشتند.
رابرت گورنسن، رئیس کمیسیون برنامهریزی بروکن اَرو، اعلام کرد رأیگیری انجامشده صرفاً درباره امکانپذیری فنی طرح بوده و پیامدهای فرهنگی آن در این مرحله بررسی نشده است.
یکی از اعضای کمیسیون که به این طرح رأی موافق داد، گفت در تصمیم خود حقوق مالکیت زمین را مدنظر قرار داده است. وی تأکید کرد مالکان زمین تا زمانی که ضوابط شهری و دولتی رعایت شود، حق دارند از ملک خود استفاده کنند.
در مقابل، شماری از حاضران نگرانیهایی درباره تأثیر این پروژه بر جامعه محلی مطرح کردند. یکی از ساکنان در این باره گفت تمایلی ندارد «ایدئولوژی»، بر خانوادهاش تحمیل شود. در مقابل، یکی از حامیان طرح تأکید کرد مسلمانان ساکن منطقه بخشی از جامعه محلی هستند و در نقشهایی مانند معلم، پزشک، تاجر و والدین در این منطقه زندگی میکنند.
طبق اسناد شهری، زمین این پروژه در سال ۲۰۱۴ توسط «صندوق اسلامی آمریکای شمالی» خریداری شده است؛ نهادی که از دهه ۱۹۷۰ فعالیت میکند و مالک املاک متعددی در بیش از ۴۰ ایالت آمریکاست. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ هزار مسلمان در منطقه بزرگ تالسا زندگی میکنند.
تصمیم نهایی درباره تغییر کاربری زمین و صدور مجوز مشروط ساختوساز بر عهده شورای شهر بروکن اَرو است که قرار است ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ در نشستی ویژه به این موضوع رسیدگی کند.
