شاگردان خوش قول تربیت کنیم!

شما هم جزو کسانی هستید که برای حاضر شدن سر قرار از شب قبل لباس هاتونو آماده بالاسر می زارید تا صبح دیر نرسید؟
شده گیر کسانی بیفتید که به بد عهدی حالا از هر نوعش عادت کردن؟
تا حالا به این فکر کردین که چرا در احادیث وفای به عهد حتی در مواجه با کفار هم لازم دانسته شده؟
رسول اکرم صلی الله علیه و آله : ثَلاثٌ لَیسَ لاَحَدِ النّاسِ فیهِ رُخصَةٌ: بِرُّ الوالِدَینِ مُسلِما کانَ اَؤ کافِرا وَ الوَفاءُ بِالعَهدِ لِمُسلِمٍ اَو کافِرا وُ الاَمانَةُ اِلی مُسلِمٍ کانَ اَؤ کافِرا؛
سه چیز است که ترک آن برای هیچ کس جایز نیست: نیکی به پدر و مادر مسلمان باشند یا کافر، وفای به عهد با مسلمان یا کافر و ادای امانت به مسلمان یا کافر. (۱)
بدعهد کسی است که اعتماد را به بازی میگیرد و پایههای روابط انسانی را سست میکند. در جامعهای که بدعهدی رواج یابد، اعتماد از میان میرود و مردم در معاملات و روابط خود دچار تردید و هراس میشوند. این خصلت زشت، نه تنها در زندگی فردی، بلکه در عرصههای سیاسی و اجتماعی نیز آسیبهای جبرانناپذیری به همراه دارد. کشوری که به پیمانهای خود وفادار نباشد، اعتبار خود را در میان ملل از دست میدهد و در انزوا فرو میرود.
در جنگ و صلح، بدعهدی میتواند سرنوشتها را دگرگون کند. در تاریخ، نمونههای بسیاری از پیمانشکنیهایی وجود دارد که به فجایع بزرگ انجامیدهاند. در مقابل، وفاداری به عهد، همچنان که باعث احترام و اعتماد میشود، راه را نیز برای صلح و همکاری هموار میکند. ایران، به عنوان کشوری که همواره بر وفای به عهد تأکید داشته، در برابر بدعهدیهای دشمنان خود ایستادگی کرده و پیروز میدان بوده است. بدعهدی، در روابط بینالمللی و در زندگی روزمره و تعاملات معمول زیانبار است.
خانوادهای که در آن وعدهها شکسته میشوند، پایههای محبت و اعتماد در آن سست میشود.
دوستی که به قول خود عمل نمیکند، دوستان خود را از دست میدهد. این خصلت زشت، همچون موریانهای است که بنیانهای روابط انسانی را میخورد و آن را از درون تهی میکند. کسی که به عهد خود وفادار نیست، در واقع به خود و شخصیت خود خیانت میکند.
ما باید این را در نظر داشته باشیم که بدعهدی نه تنها به دیگران آسیب میرساند، بلکه خود فرد بدعهد نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد بود. و اهالی فرهنگ وتربیت و مربیان باید این خصلت مهم اخلاقی را برای متربیان درست تبیین کنند و آن را به عنوان نشانه ای از ایمان به آنان آموزش دهند. در دنیایی که بر پایهی اعتماد و صداقت استوار است، بدعهدی همچون لکهای سیاه بر پیشانی فرد و جامعه باقی میماند. بیاییم به عهدهای خود وفادار باشیم و با پرهیز از این خصلت زشت، جامعهای سالم و مورد اعتماد بسازیم.

