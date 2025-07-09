ویدیو | «گرسنگی»؛ اسلحه خاموش اسرائیل به روی مردم غزه

۱۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۲
کد خبر: 1706301
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دنیای مدرن امروز، سلاح فقط به معنای گلوله یا موشک نیست، این روزها گرسنگی دادن در نقطهای از دنیا به سلاحی جنگی تبدیل شده که بدون هیچ دردسر و حرف و حدیثی مردم را به کشتن میدهد. اسرائیلیها این راه جدید وحشیگری را به عنوان یک اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی مردم نوار غزه مُد کردهاند تا برطرف کردن نیازهای اولیه انسان برای بقا، به ابزاری برای اهداف نظامی یا سیاسی تبدیل شود. حالا کمیسر عالی آژانس امداد و کاریابی پناهندگان فلسطینی بار دیگر هشدار داده که غزه در حال مرگ است و باید فوراً آتشبس برقرار شود.
