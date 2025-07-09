  1. صفحه اصلی
موافقت حماس با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست

۱۸ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷
کد خبر: 1706313
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» به منظور تضمین انتقال کمک‌ها و توقف جنگ نسل‌کشی با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  «طاهر النونو» عضو ارشد جنبش حماس گفت:  حماس با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست موافقت کرده است تا روند انتقال کمک‌ها به داخل نوار غزه و توقف تجاوزات دشمن تضمین شود. 

وی که با شبکه الجزیره گفت وگو می‌کرد، افزود: جنبش حماس در مذاکرات جاری در دوحه، نرمش زیادی از خود نشان می‌دهد و با طرف‌های میانجی همکاری می‌کند.

النونو تصریح کرد: حماس به منظور تضمین انتقال کمک‌ها به غزه و توقف جنگ نسل‌کشی، با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست حاضر در غزه موافقت کرده است. 

وی خاطر نشان کرد: این دور از مذاکرات شاهد چالش‌های بزرگی است و حماس موضع ثابتی در قبال مقتضیات اساسی هر گونه توافقی با رژیم صهیونیستی و در راس آن‌ها عقب‌نشینی کامل از نوار غزه و توقف کامل تجاوزات دارد.

عضو ارشد جنبش حماس اضافه کرد: ما بر اهمیت ارائه تضمین‌های بین‌المللی تاکید می‌کنیم و کلید اعمال فشار واقعی بر روی رژیم صهیونیستی به منظور پایان دادن به جنگ، در صورت وجود اراده سیاسی لازم، در دست آمریکاست.

