قدومی: ترور رهبران حماس در دوحه ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «خالد قدومی» نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران اعلام کرد رژیم صهیونیستی با پشتیبانی مستقیم آمریکا تلاش داشته در جریان نشست مشورتی رهبران حماس در دوحه دست به ترور آنان بزند، اما این عملیات شکست خورده است.

قدومی تاکید کرد: «همانند همیشه، دولت آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و همواره با القای توهم مذاکره و ارائه پیشنهادهای ظاهری، زمینه‌ساز اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی می‌شود. این بار نیز در حالی‌که رهبری جنبش در دوحه مشغول بررسی پیشنهادی موسوم به طرح آمریکایی بود، اشغالگران به مقر جنبش در کشوری که یکی از مهم‌ترین میانجی‌گران است، با هماهنگی آمریکا حمله کردند.»

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وی تأکید کرد: «به فضل خداوند، این عملیات جنایتکارانه و بزدلانه ناکام ماند و رهبران جنبش از ترور جان سالم به در بردند؛ هرچند جمعی از برادران ما در کادر اجرایی و تیم همراه به شهادت رسیدند. ما آنان را نزد خداوند شهید می‌دانیم و به خانواده‌ها و بستگانشان تبریک و تسلیت می‌گوییم.»

نماینده حماس در ایران، جامعه جهانی و امت عربی و اسلامی را مسئول کوتاهی در اتخاذ اقدامات قاطع علیه رژیم صهیونیستی دانست و افزود: «بارها اعلام کرده‌ایم دشمن صهیونیستی هیچ تمایلی به توافق ندارد و رفتار دولت آمریکا این رژیم را به ادامه نسل‌کشی در غزه تشویق می‌کند.»

قدومی در پایان خطاب به مردم قهرمان و مقاوم غزه گفت: «این میدان بار دیگر چهره خبیث و فریبکار رژیم اشغالگر را آشکار ساخت. راهی جز دفاع از خود باقی نمانده است و ما با خدا و با ملت فلسطین پیمان می‌بندیم که این مسیر را ادامه دهیم؛ یا پیروزی یا شهادت.»

