به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از شهرها و روستاهای این کشور در دهه اول محرم امسال شاهد برگزاری چندین مجلس حسینی به اهمام جمعیت رشد و اصلاحات گامبیا بود که برخی از آنها چنین است:

مجلس مرکزی بزرگداشت عاشورا

مراسم عزاداری عاشورا در مسجد رضوان و مرکز ضیاء القرآن با حضور شیخ علی انگیت و جمعی از قرآن‌آموزان و خانواده‌هایشان و سایر اقشار مردم با سخرانی شیخ جبرئیل محمد لو با موضوع رویکردی حقیقت‌محور به وقایع دهم محرم است.

عزاداری مسلمانان اهل سنت و محبان اهل بیت علیهم السلام در شهر فرافنیا

در این آیین، شیخ بران انگیت به سخنرانی با موضوع شخصیت و نقش تربیتی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در ماجرای عاشورا پرداخت.

برگزاری مجلس عاشورایی در شهر دارالسلام گامبیا

شیخ علی انگیت در این مراسم سخنانی با موضوع عاشورا ایراد نمود.

از نکات قابل توجه این مجلس عاشورایی، حضور غیر منتظره و قابل توجه برخی از شیوخ صوفی برای مشارکت و عرض تسلیت بود در حالی که آنان در سنوات گذشته با برگزاری مجالس عزاداری حسینی مخالفت می‌نمودند، اکنون و از سال جاری با حمایت از این برنامه‌ها، در آن شرکت جستند.

همچنین برنامه‌ها و مجالس دیگری نیز در طول ده روز در مکان‌های مختلف از جمله مدارس و منازل مؤمنین برگزار گردید.