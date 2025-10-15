حضور ۴۰۰ تاجر افغانستانی در نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، در گفتوگو با برنامه «پرسمان» صداوسیمای رستم اعلام کرد که تاکنون ۴۰۰ تاجر افغانستانی برای حضور در نخستین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند اعلام آمادگی کردهاند.
او این نمایشگاه را فرصتی بیبدیل برای افزایش سهم ایران در بازار افغانستان و معرفی ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی در سطح بینالمللی دانست و گفت:
«محوطهسازی، نورپردازی و تجهیز فضا بهصورت کامل انجام شده تا بیرجند بتواند در آینده به عنوان یکی از قطبهای نمایشگاهی منطقه مطرح شود.»
جعفری افزود: هدف اصلی این رویداد تقویت پیوندهای اقتصادی و عاطفی میان دو ملت ایران و افغانستان، جذب سرمایهگذار، توسعه صادرات و معرفی توانمندیهای استان است.
به گفته وی، با توجه به حضور گسترده مهمانان خارجی، تمام ظرفیتهای اجرایی و اقامتی استان برای میزبانی مطلوب بسیج شده است.
او همچنین از پیشرفتهای زیرساختی در مرز ماهیرود خبر داد و گفت:
«بیش از ۷۵ کیلومتر از مسیر مرزی تا ولایت فراه افغانستان آسفالت شده و انتظار میرود تا پنجماهه نخست سال آینده این مسیر بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.»
جعفری در ادامه از رشد ۱۲۳ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت:
«در این مدت ۵۱ سرمایهگذاری توسط تجار افغان در استان ثبت شده و ۱۷ همت سرمایهگذاری در زیرساختهای مرزی انجام گرفته است.»
این مقام مسئول خاطرنشان کرد که نمایشگاه بیرجند بهطور کامل توسط بخش خصوصی برگزار میشود و اتاق بازرگانی خراسان جنوبی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد.
وی در پایان از مردم استان دعوت کرد در مراسم افتتاحیه و اجلاسیه بینالمللی این نمایشگاه که روز ۲۶ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در فرهنگسرای بیرجند برگزار میشود، حضور یابند و از این رویداد حمایت کنند.
جعفری همچنین به اهمیت رویداد ملی «ایرانجان» اشاره کرد و گفت:
«این نمایشگاه تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه بستری برای معرفی فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی و تحکیم پیوندهای برادری میان ایران و افغانستان است.»
.......
پایان پیام/
نظر شما