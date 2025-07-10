کد خبر: 1706609

شیخ یوسف مشلاوی، عالم برجسته اهل‌سنت فلسطین، در سومین نشست امت واحده با اشاره به آیه قرآن: در هر دوره‌ای موسی و فرعونی وجود دارد. صهیونیسم آمریکایی و شخص ترامپ فرعون عصر حاضر هستند و امام خامنه‌ای، رهبر محور مقاومت، همان موسی این دوران است که با شجاعت و ایمان، در برابر ظلم، استکبار و اشغالگری ایستاده است. محور مقاومت از یمن تا فلسطین و لبنان، با رهبری جمهوری اسلامی، بهای این ایستادگی را با خون کودکان، خانه‌های ویران و جان‌فشانی‌ها پرداخته و راه حق را دنبال می‌کند.