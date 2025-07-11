باید اصل «تعیین الهی امام» در عقیده امت نهادینه شود تا یزید پیروز نشود و حسین (ع) تنها نماند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین تأکید کرد که تنها راه مشروع برای رسیدن به مقام امامت، تعیین الهی عینی است، و در صورت محرومیت از آن، تنها تعیین توصیفی اعتبار دارد.

وی افزود که مشروعیت از طریق وراثت، انتخاب مردمی یا ادعاهای بدون دلیل، پذیرفته نیست.

شیخ عیسی قاسم بیان داشت که با تثبیت این اصول در عقیده، وجدان، تربیت و عملکرد سیاسی امت، دیگر یزید پیروز نخواهد شد و حسین (ع) تنها نمی‌ماند؛ چه آن حکومت به نام وراثت باشد، چه دموکراسی یا مشروعیت ادعایی و دروغین.

وی همچنین توضیح داد که منظور از «یزید»، نه تنها یزید بن معاویه در تاریخ، بلکه هر شخص و نظامی است که مورد تأیید امام حسین (ع) قرار نمی‌گیرد، در هر زمان و مکانی که باشد.

عالم برجسته بحرینی تأکید کرد: پیش از بررسی شخصیت امام و ویژگی‌هایش، باید جایگاه امامت را به عنوان منبع، مقام، وظیفه و حقی بر گردن امت درک کنیم.

وی خاطرنشان کرد که نزاع بر سر امامت و سیاست امری دائمی در دنیاست، و امت مؤمن باید اصول امامت حقیقی و حکومت صالح را بشناسد؛ حکومتی که حافظ حق، عدالت، و تعالی انسان باشد و هدف آفرینش یعنی سعادت دنیا و آخرت را برای بشریت محقق کند.

آیت‌الله قاسم در پایان افزود: بر هر مسلمانی واجب است اسلام را بشناسد، به آن ایمان بیاورد، و حکومت و خلافت یزید را ـ پس از مقایسه با معیارهای اسلامی ـ رد کند؛ چه یزید بن معاویه باشد یا هر فرد دیگری که فاقد شرایط امامت در نظر خداوند است. عقل، دین، صداقت و همه ارزش‌های حق و عدالت، بین یزید بن معاویه و یزیدهای دیگر تفاوتی قائل نمی‌شوند، همچنان‌که میان هر شخصیتی که با شأن و جایگاه الهی امامت و مأموریت‌های آن در تضاد باشد نیز تمایزی نیست.



