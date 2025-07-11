به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین جواد نقوی اظهار داشت که در زمانی که صهیونیسم در حال چنگ انداختن بر سرزمین فلسطین بود و قدرت‌های جهانی برای بلعیدن سرزمین‌های اسلامی توطئه می‌کردند، علامه اقبال با اشعار خود امت اسلامی را بیدار ساخت، وجدان‌های خفته را به جنبش آورد و پیام داد که آزادی فلسطین نه از طریق سازمان ملل و نه با معاهدات بین‌المللی، بلکه تنها از راه بیداری ایمان، غیرت و خودآگاهی امت اسلامی به دست خواهد آمد.

وی تأکید کرد که مسئله فلسطین تنها مربوط به چند هکتار زمین نیست، بلکه مسئله‌ای درباره عزت، غیرت و شرافت دینی امت اسلامی است. اگر امروز کسی در داخل پاکستان خواهان نزدیکی به اسرائیل و کناره‌گیری از فلسطین باشد، نه می‌توان او را پاکستانی دانست، نه پیرو اقبال، و نه وارث مواضع تاریخی محمدعلی جناح در حمایت از فلسطین.

علامه نقوی هشدار داد که اسرائیل توان هسته‌ای پاکستان را تهدیدی برای بقای خود می‌داند و در تلاش است با روش‌های مختلف آن را تضعیف کند.

به گفته وی، اسرائیل در پاکستان شبکه‌های جاسوسی راه‌اندازی کرده، در لایه‌های مختلف نفوذ کرده، افراد را خریده و برخی ذهن‌ها را با خود همراه ساخته تا ساختار درونی کشور را متزلزل کند.

نقوی خواستار اقدام فوری دولت پاکستان برای شناسایی این عناصر اسرائیل‌دوست، نابودی شبکه صهیونیستی و برخورد قانونی با هر صدایی شد که علیه ایدئولوژی پاکستان و به نفع دشمنان اسلام بلند می‌شود.



