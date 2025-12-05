ارتش لبنان، یک عنصر خطرناک داعش را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان اعلام کرد که فردی را به‌دلیل وابستگی به سازمان داعش و برنامه‌ریزی برای انجام عملیات امنیتی، به دستگاه قضایی ذی‌صلاح ارجاع داده است.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: مدیریت اطلاعات، فرد بدون شناسنامه (ع.خ.ح.) را به دستگاه قضایی لبنان ارجاع داد؛ فردی که عضو سازمان تروریستی داعش بوده و ریاست یک هسته تروریستی در وادی خالد ـ عکار را بر عهده داشت. این اقدام پس از بازداشت سرکرده این هسته، شهروند (ی.ش.) ملقب به ابو یوسف، صورت گرفت.

بیانیه افزود: «(ع.خ.ح.) پیش‌تر اقدام به انتقال بسته‌های انفجاری و مبالغ مالی ارسال‌شده از سوی رهبری داعش برای این هسته تروریستی کرده بود؛ مبالغی که با هدف اجرای عملیات امنیتی در داخل خاک لبنان ارسال شده بودند.

فرماندهی ارتش لبنان تأکید کرد که پیگیری پرونده‌های امنیتی مربوط به اعضای سازمان‌های تروریستی و افرادی که برای انجام حملات علیه شهروندان برنامه‌ریزی می‌کنند، همچنان ادامه دارد.

