لاریجانی: دیگر به هیچ وجه اعتمادی به آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: بعد از جنگ که علیه ما به راه افتاد، ما دیگر هیچ اطمینانی به ایالات متحده آمریکا نداریم.



وی افزود: در حال حاضر پیام‌هایی را بررسی می‌کنیم که از واشنگتن در مورد ازسرگیری مذاکرات دریافت کرده‌ایم.



وی تصریح کرد: سازمان ملل و شورای امنیت به صحنه تمسخر و مضحکه تبدیل شده‌اند.



لاریجانی خاطرنشان کرد: نظریه آمریکا به رهبری ترامپ بر اساس این اصل است که یا تسلیم شوید یا وارد جنگ شوید.



وی تاکید کرد: «خاورمیانه» جدید یک خاورمیانه مقاوم خواهد بود.

