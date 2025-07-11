  1. صفحه اصلی
لاریجانی: دیگر به هیچ وجه اعتمادی به آمریکا نداریم

۲۰ تیر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
علی لاریجانی تاکید کرد: بعد از جنگ علیه ما دیگر به هیچ وجه اعتمادی به آمریکا نداریم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: بعد از جنگ که علیه ما به راه افتاد، ما دیگر هیچ اطمینانی به ایالات متحده آمریکا نداریم.

وی افزود: در حال حاضر پیام‌هایی را بررسی می‌کنیم که از واشنگتن در مورد ازسرگیری مذاکرات دریافت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: سازمان ملل و شورای امنیت به صحنه تمسخر و مضحکه تبدیل شده‌اند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: نظریه آمریکا به رهبری ترامپ بر اساس این اصل است که یا تسلیم شوید یا وارد جنگ شوید.

وی تاکید کرد: «خاورمیانه» جدید یک خاورمیانه مقاوم خواهد بود.

