علی لاریجانی: نتانیاهو و ترامپ بزرگی ملت ایران را درک نمی کنند/ با خون شهیدان یک خاورمیانه مقاوم در حال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی امروز ( جمعه۲۰ تیر) در مراسم گرامیداشت شهید سرلشکر محمد سعید ایزدی، بیان کرد: این روز ها هم تلخی های زیادی برای ملت ایران دارد و هم توفیقات زیادی. از دست دادن مجاهدینی مثل حاج رمضان بسیار سخت است. این ها شخصیت ممتازی بودند که عمر خود را صرف خدمت به مردم فلسطین کردند. به این سادگی این شخصیت ها تربیت نمی شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: شهدای دیگر ما که در این روزها توسط شنیع ترین افراد به شهادت رسیدن، در نهاد خود شخصیت های یکتایی بودند مانند شهید رشید و شهید باقری. یکی از این شخصیت هاشهید رمضان است. ایشان هم از نظر شخصیتی فردی ممتاز و از نظر روحی بسیار مقاوم و کم سخن اما فعال در کار خود بود خدمات بسیار زیادی انجام داد اما جنس کار طوری بود که نمیشد علنی شود.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید بدانیم یک شخصیت بسیار ارزشمند را از دست دادیم. رژیم صهیونیستی خطای بزرگی که دارد این است که فکر می کند با این ترور ها می تواند شرایط را در خاورمیانه و ایران عوص کند. گاه راجب ایران صحبت کرده و می گویند شرایط ایران باید عوض شود.

وی در ادامه تاکید کرد: نتانیاهو گفته بود به ملت ایران پیام می دهم زمانی کوروش داشتید که ملت ایران را نجات داد و امروز دولت یهود ملت ایران را نجات می دهد. چقدر نفهمی در این سخن است. یعنی ملت ایران امام حسین(ع) را رها می کنند و تو نفله را می چسبند. خاک بر سرت. بزرگی ملت ایران را درک نمی کند. حاج رمضان را از ما گرفتید اما آیا توانستید مقاومت را از فلسطین بگیرید. این روزها دیدی حماس چه کار بزرگی کرد. نهالی که حاج رمضان کاشته زنده است.

وی افزود: این همه هیاهو کردید که حماس و حزب الله از بین رفته، اما حماس همچنان زنده است و عملیات انجام می دهد. می گویند می خواهیم خاورمیانه را تغییر دهیم. ترامپ بارها گفته من صلح را از طریق قدرت ایجاد می کنم. نتانیاهو هم دوست دارد عین او صحبت کند. او هم می گوید صلح را از طریق قدرت در خاورمیانه ایجاد می کنم. این شعار کاملا ارتجاعی است همه دیکتاتورها تاریخ این سخن را می گفتند. مگر مغول سخنی غیر از این داشت. مگر هیتلر غیر از این بود. مگر ناپلئون عیر این می گفت. یک فکر ارتجاعی دوباره خود را در صحنه بین الملل نشان می دهد. این فکر باعث جنگ ها شد و میلیون ها نفر کشته شود. بعد جنگ جهانی دوم نظام هایی ایجاد شد که این فکر از بین برود.

مشاور رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: این سازمان ملل و شورای امنیت را برای چه گذاشتند؟!فکر صلح از طریق قدرت فکر ارتجاعی است که همه خونخواران تاریخ دنبال می کردند یعنی یا تسلیم شوید یا با من بجنگید. این تئوری را دنبال کرده و فکر می کنند در پناه این تئوری می توانند خاورمیانه را تغییر دهند. آیا آمریکا با این تئوری توانست مسئله اوکراین و غزه را حل کند؟ خیر. ضربه زدند و کشتار کردند، اما مردم فلسطین تسلیم نشدند.

لاریجانی ادامه داد: با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری بر دهن ترامپ کوبیدیم. وقتی یک نظریه موفق نیست در خاورمیانه چه کار می خواهد کند. همه باید بدانیم و کشورهای منطقه باید فکر کنند که با سر و صدا و قلدری می خواهند کشورهای ضعیف را تسلیم کنند. اقتصاد و سیاست آنان تحت نفوذ اسرائیل می رود. یک جریان پوچی با سر و صدا می خواهند کشورها را تصاحب کنند. ترامپ چون شومن است با سر و صدا به دنبال این هدف است اما ملت ها باید بیدار شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: خاورمیانه جدید شکل می گیرد، اما با خون این شهدا یک خاورمیانه مقاوم به وجود خواهد آمد. آن ها دنبال خاورمیانه ذلیل هستند اما با مقاومت ملت ها یک خاورمیانه سرافراز و مقاوم شکل خواهد گرفت. یاد عزیز سفر کرده را گرامی می داریم.خداوند درجات ایشان را متعالی تر کند. خون این عزیزان حرکت را مقاوم تر و عمیق تر می کند.

