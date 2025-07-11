پنتاگون: در جریان حمله ایران، موشک بالستیک به العدید اصابت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «شان پارنل» سخنگوی ارشد پنتاگون شامگاه جمعه با انتشار بیانیهای اذعان کرد: ««یک موشک بالستیک ایرانی در تاریخ ۲۳ ژوئن به پایگاه هوایی العدید برخورد کرد.»
طبق گزارش سخنگوی پنتاگون در ادامه اظهار کرد: «این درحالیست که بقیه موشکها توسط سیستمهای دفاع هوایی ایالات متحده و قطر رهگیری شدند.»
پارنل همچنین مدعی شد: «این برخورد خسارت کمی به تجهیزات و سازههای پایگاه وارد کرده است. پایگاه هوایی العدید همچنان کاملا عملیاتی بوده و قادر به انجام ماموریت خود، در کنار شرکای قطری ما، برای تامین امنیت و ثبات در منطقه است.»
تصاویر ماهوارهای اخیر نشان دادند که به یک رادوم (آنتن پوش) در پایگاه که معمولا برای ذخیره تجهیزات و تجهیزات ارتباطی استفاده میشود، آسیب وارد شده است.
آمریکا دوم تیرماه با مداخله مستقیم در تجاوزگری رژیم صهیونیستی به ایران که از سحرگاه ۲۳ خرداد آغاز شده بود، سه تاسیسات هستهای ایران در فردو، اصفهان و نطنز را با بمبهای سنگرشکن هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب زیادی دیدهاند، اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آنها گزارش نشده است.
این حملات متجاوزانه به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن درباره توافقی در زمینه محدودسازی برنامه هستهای ایران و لغو تحریمهای ایران رخ داد.
ایران طی عملیات «بشارت فتح» علیه پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر و عملیات «وعده صادق ۳» به این حملات متجاوزانه پاسخ داد. درنهایت، حملات متجاوزانه به ایران با پیشنهاد آتشبس از سوی آمریکا در سوم تیرماه متوقف شد.
