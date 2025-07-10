به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مایک ویتنی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن در تحلیلی به زبان انگلیسی به بررسی دلایل ناگفتهای پرداخته که نشان میدهند ایران در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل را شکست داده است.
ویتنی در این تحلیل در گلوبالریسرچ مینویسد: «چرا اسرائیل ناگهان به آتشبس با ایران رضایت داد؟ این سؤالی است که رسانههای غربی پاسخی به آن ندادهاند و مردم آمریکا را در تاریکی نگه داشتهاند. شاید شنیده باشید که ذخیره موشکهای دفاع هوایی اسرائیل رو به اتمام بود و این آنها را در برابر حملات ایران آسیبپذیر میکرد، اما این فقط گوشهای از ماجراست. حقیقت این است که اسرائیل زیر باران بیامان موشکهای ایرانی در حال فروپاشی بود و چارهای جز توقف این ویرانی نداشت.»
وی اضافه میکند: «کمتر از دو هفته پس از شروع درگیری، اسرائیل دستهایش را بالا برد و تسلیم شد. ایران با دقت و قدرت، یکی پس از دیگری اهداف کلیدی اسرائیل را نابود میکرد و هیچ نشانهای از عقبنشینی نداشت. برای همین اسرائیل چارهای جز پذیرش شکست نداشت.»
ویتنی یادآوری میکند که این داستان در رسانههای غربی بازگو نمیشود. او تصریح کرده غربیها از ویرانی گستردهای که موشکهای بالستیک ایران به بار آوردند، چیزی نمیگویند. این اخبار بهطور کامل از گزارشها حذف شده است. به همین دلیل بود که اسرائیل از دونالد ترامپ خواست راهی دیپلماتیک برای خروج از این مخمصه پیدا کند، چون خسارات روزبهروز سنگینتر میشد و ایران کوتاه نمیآمد.
نگارنده یادآوری میکند: «شاید برایتان عجیب باشد، اما در اسرائیل انتشار عکس یا ویدئو از ساختمانها و تأسیساتی که هدف موشکهای ایرانی قرار گرفتهاند، ممنوع است. اگر کسی جرئت کند تصویری از ویرانههای سوخته یا پایگاههای نظامی تخریبشده منتشر کند، راهی زندان خواهد شد. این ترفند دولت اسرائیل برای کنترل روایت جنگ است؛ آنها میخواهند مردم باور کنند در جنگی که دارند میبازند، پیروز شدهاند. اما بگذارید حرف یک گزارشگر اسرائیلی را بشنویم که پرده از این سانسور برمیدارد:
راویو دراکر، گزارشگر کانال ۱۳ اسرائیل: باید اعتراف کنیم که گزارشهای ما از حملات موشکی به کشورمان، انگار کمی رنگوبوی ایرانی دارد. منظورم مؤسسه وایزمن نیست؛ موشکهای زیادی به پایگاههای ارتش و نقاط استراتژیک ما برخورد کردند، اما هنوز حتی کلمهای دربارهشان نگفتهایم. دلیلش واضح است و همه در خانه میفهمند چرا. اما این سانسور باعث شده مردم ندانند ایرانیها با چه دقتی عمل کردند و چه خسارات عظیمی به جاهای مختلف وارد کردند. ما فقط از مؤسسه وایزمن خبر داریم، اما نقاط بسیار دیگری هم هستند که از آنها بیخبریم.»
ویتنی تصریح میکند که عملیات «وعده صادق ۳» با شلیک دستکم ۲۲ موج از موشکهای بالستیک پیشرفته، که بسیاریشان برای اولین بار رونمایی شدند، طوفانی به پا کرد. او مینویسد: «این موشکها به پایگاههایی زدند که اسرائیلیها آنها را "امنترین پایگاههای نظامی جهان" میدانستند، اما مانند کاغذ در برابر تیغ موشکهای ایران تکهتکه شدند. یک کارشناس تسلیحات گفته فقط ۵ درصد از این موشکها رهگیری شدند!»
ایران قلب نظامی اسرائیل، یعنی مجموعه کریا در تلآویو، که به «پنتاگون اسرائیل» معروف است، را به ویرانهای سوخته تبدیل کرد. تصاویری که در شبکه ایکس منتشر شده، این مجموعه را به شکل تلی از خاکستر نشان میدهد. این مکان، با وجود حفاظت چندلایه سیستمهای دفاعی اسرائیلی و آمریکایی، در برابر موج اول موشکهای ایران در عملیات وعده صادق ۳ فروپاشید.
موشکهای ایران همچنین ستاد اطلاعات نظامی امان در نزدیکی هرتزلیا را نابود کردند؛ جایی که واحدهای جاسوسی نخبه، مثل واحد ۸۲۰۰ (اطلاعات سیگنالی)، واحد ۵۰۴ (اطلاعات انسانی) و واحد ۹۹۰۰ (اطلاعات جغرافیایی) را هدایت میکرد و ستاد عملیاتی موساد، سازمان بدنام جاسوسی خارجی اسرائیل، هم در آن بود.
به نوشته تحلیلگر گلوبالریسرچ، پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نقب، که به «نفوذناپذیر» معروف بود، با بیش از ۳۰ موشک بالستیک هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی دید، هرچند رسانهها چیزی دربارهاش نگفتند. این پایگاه محل نگهداری جنگندههای اف-۱۵ و اف-۳۵ اسرائیل است، اما هنوز نمیدانیم چند هواپیما نابود شدهاند.
پایگاههای دیگری مثل تل نوف و بنگوریون در نزدیکی تلآویو، رمت داوید نزدیک حیفا، پالماخیم در ساحل مدیترانه و عودا نزدیک ایلات هم هدف قرار گرفتند.
موشکهای ایرانی، که برخی برای اولین بار شلیک شدند، مراکز فرماندهی ارتش و موساد در تلآویو و حیفا را در هم کوبیدند.
او همچنین مینویسد: «در ۱۶ ژوئن، پالایشگاه بازان در حیفا، که ۶۰ درصد بنزین، ۶۵ درصد دیزل و بیش از ۵۰ درصد نفت سفید اسرائیل را تأمین میکند، هدف موشکهای ایران قرار گرفت. این حمله، پالایشگاه را کاملاً از کار انداخت و وزیر انرژی اسرائیل گفت بازسازی آن دستکم یک ماه طول میکشد. نیروگاهی در نزدیکی حیفا هم آسیب دید و برق مناطق مرکزی سرزمینهای اشغالی قطع شد.»
در ۲۳ ژوئن، موشکها به نزدیکی نیروگاهی در اشدود اصابت کردند و انفجاری مهیب، قطعی برق محلی را به دنبال داشت. در هادرا هم، نزدیک بزرگترین نیروگاه اسرائیل انفجارها و قطعی برق گزارش شد.
ایران همچنین سایتهای نظامی-صنعتی دخیل در حملات اخیر اسرائیل را هدف قرار داد. مجموعه رافائل در شمال حیفا، که کارخانههای تولید سختافزار نظامی مثل موشکهای گنبد آهنین و فلاخن داود را در خود دارد، از این حملات در امان نماند. این سیستمهای دفاعی بارها در برابر موشکهای فلسطینی و ایرانی ناکام ماندهاند. رافائل همچنین موشکهای کروز و هدایتشوندهای مثل اسپایس، پوپای، راکس، اسپایک و متادور تولید میکند که علیه ایران استفاده شدهاند.
او اضافه میکند: منطقه صنعتی کریات گت، قلب تولید میکروپروسسور و فناوری نظامی پیشرفته، هم آسیب دید و خطوط تولید کلیدی برای پهپادها و سیستمهای نظارتی از کار افتادند. در جنوب، پارک فناوری گاو-یام نقب نزدیک بئرسبع، که شرکتهای فعال در جنگ سایبری، هوش مصنوعی و فناوری نظامی را میزبانی میکند، هدف قرار گرفت. این شرکتها با ارتش و موساد همکاری نزدیکی دارند.
مؤسسه وایزمن در رخووت، جنوب تلآویو، که به تحقیقات نظامی و همکاری با نهادهای نظامی اسرائیل شهرت دارد، هم از این حملات بینصیب نماند. آزمایشگاههای کلیدی این مؤسسه ویران شدند و اعضای آن گفتند سالها پژوهش از بین رفته است. این مؤسسه در برنامه هستهای مخفیانه اسرائیل هم نقش دارد و بسیاری از دانشمندان دیمونا از آن فارغالتحصیل شدهاند یا در آن تدریس کردهاند.
ویتنی در ادامه فهرستی از مراکزی که در حمله ایران هدف قرار گرفتهاند را آورده است.
او مینویسد: «خلاصهاش کنیم: در کمتر از ده روز (از ۱۳ تا ۲۳ ژوئن)، ایران با دقت و قدرت، بخش بزرگی از مهمترین تأسیسات نظامی، اطلاعاتی، صنعتی، انرژی و تحقیقاتی اسرائیل را نابود کرد:
- مجموعه کریا معروف به «پنتاگون اسرائیل»
- مؤسسه وایزمن، که در برنامه هستهای مخفی اسرائیل نقش دارد
- ستاد اطلاعات امان، که بر واحدهای جاسوسی نخبه نظارت دارد
- بخشهای وزارت داخلی مسئول هماهنگی نظامی
- ستاد عملیاتی موساد
- پایگاه هوایی نواتیم و تل نوف
- فرودگاه بنگورین (چندین بار)، رمت داوید، پالماخیم و عودا
- مراکز فرماندهی ارتش و موساد در تلآویو و حیفا
- پالایشگاه بازان در حیفا، قلب تأمین سوخت اسرائیل
- نیروگاه اشدود، که انفجار و قطعی برق به دنبال داشت
- مجموعه رافائل، تولیدکننده سختافزار نظامی
- منطقه صنعتی کریات گت، مرکز فناوری پیشرفته
- پارک فناوری گاو-یام نقب، فعال در جنگ سایبری و هوش مصنوعی.
