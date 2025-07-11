سرلشکر موسوی: روحیه نیروهای مسلح عالی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید سرلشکر محمد سعید ایزدی در جمع خبرنگاران، بیان کرد: ایشان انسانی بود که تمام عمر خود را در این راه گذاشت و نام ایشان با قدس و فلسطین و همه شهدای قدس و همه کسانی که در مقابل رژیم نحس صهیونیستی مقابله کردند همیشه خواهد درخشید.

وی در ادامه اظهار کرد: ایشان مرد بسیار بزرگی بود که در ظاهر از دست دادیم، اما با عنایت خداوند خون این شهید از خود این شهید کارآیی بیشتری خواهد داشت برای آن هدف مقدسی که داشت و سال های سال آن را دنبال کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش که روحیه نیروهای مسلح اکنون چگونه است، تاکید کرد: روحیه نیروهای مسلح عالی است.

