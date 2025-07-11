به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جلالی در پاسخ به این سوال که «ایران وضعیت کنونی در رابطه با اسرائیل را چگونه ارزیابی میکند؟ آیا آتشبس حاصلشده را پایدار میدانید یا شکننده؟» گفت: «ما آغازگر این جنگ نبودیم. این جنگ با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشور ما تحمیل شد. همچنان احتمال آن وجود دارد که رژیم اسرائیل در تصمیمات خود وارد مرحلهای از افراطگرایی شود. بنابراین این رژیم اسرائیل بود که با تحریک و ایجاد آشوب در منطقه تلاش کرد گفتوگوهای ما را برهم بزند. همانطور که مقامات شما نیز اشاره کردهاند، «حزب جنگ» هنوز در منطقه فعال است اما ما بهدنبال درگیری نیستیم.»
وی در پاسخ به اینکه «آیا ایران در میانمدت قصد ازسرگیری تولید اورانیوم غنیشده را دارد؟» بیان کرد: «ظرفیت هستهای ایران ماهیتی بومی و داخلی دارد و آسیب به زیرساختها بیتاثیر خواهد بود؛ چراکه دانش هستهای با بمباران و موشک از بین نمیرود. این تجاوز اراده ایران را برای ساخت آیندهای مطلوب برای کشور تقویت کرده است. در همین مسیر، نخبگان علمی و فکری ما با قاطعیت از برنامه هستهای دفاع خواهند کرد - برنامهای که حق مشروع، قانونی و غیرقابل انکار ماست. در حال حاضر ما هیچ مطالبهای جز احترام به حقوق بینالملل نداریم.»
سفیر ایران در جواب به این سوال که «آیا ایران آماده ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده درباره برنامه هستهای خود است؟ آیا اکنون تماسهایی در این زمینه در جریان است؟» اظهار کرد: «اکنون برای همه روشن شده که ما هرگز میز مذاکره را ترک نکردهایم و همچنان به دیپلماسی پایبندیم. در همین راستا، حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی رژیم سلطهگر غربی به رهبری آمریکا، بهمعنای نابودی رویکرد عقلانی، تضعیف منطق مذاکره و بیارزش ساختن سازوکارهای حقوقی است.»
وی ادامه داد: «با این حال، فجایع رخداده از سوی رژیم صهیونیستی در منطقه و در کشور ما - از جمله ترور و شهادت فرماندهان ما در منازلشان که خود جنایت جنگی است، شهادت دانشمندان ما همراه با خانواده و فرزندانشان، کشتار مردم بیگناه و بمباران زنان باردار- اوضاع را به مرحله بحرانی رسانده است. البته ازسرگیری گفتوگو تنها در یک صورت ممکن است: اعتماد به روند گفتوگو. در جریان گفتوگو نباید اجازه داد رژیم اسرائیل دوباره حمله کند و شعلههای جنگ را برافروزد. اگر آمریکا واقعا به گفتوگو پایبند بود، به ایران حمله نمیکرد.»
جلالی در نهایت در پاسخ به این سوال که «آیا ایران از شرکای روس خود درخواست کمک برای بازسازی زیرساختهای غیرنظامی آسیبدیده در حملات اسرائیل و آمریکا کرده است؟ آیا تهران به میانجیگری روسیه در مذاکرات هستهای میان ایران و آمریکا علاقهمند است؟» تصریح کرد: «در شرایط فعلی و در چارچوب توافقنامه مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه، دو کشور علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، مسئولیت مهمی در حفظ ثبات و امنیت منطقه و مقابله مشترک با یکجانبهگرایی برعهده دارند. طبیعتا، در صورت نیاز، روسیه میتواند نقش موثری ایفا کند؛ چه در بازسازی زیرساختهای غیرنظامی آسیبدیده و چه بهعنوان میانجی برای کاهش تنشها میان ایران و ایالات متحده.»
