تله مذاکره؛ شیوه ترامپ - نتانیاهو!

زمانی که حزب‌الله لبنان درگیر مذاکره با آمریکایی‌ها بود و سید حسن نصرالله برای جمع‌بندی مذاکرات وارد جلسه شد – در حالی که نتانیاهو در آمریکا به سر می‌برد – دبیرکل حزب‌الله توسط موساد ترور و به شهادت رسید!

ایران درگیر مذاکره با آمریکا شد و پنج دور مذاکرات پیش رفت و قرار بود وارد دور ششم شوند که رژیم صهیونیستی در شبانگاه، فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد و وارد یک جنگ دوازده‌روزه با ایران شد!

آمریکا گفت ما دخالتی نداریم! البته زمانی که صهیونیست‌ها در حال شکست بودند، وارد شد تا جلوی فاجعه را بگیرد.

در حالی که سران حماس برای مذاکره وارد قطر شدند، دوباره صهیونیست‌ها حمله از پشت سر کردند و دنبال ترور خالد مشعل بودند که البته این بار ترور با شکست مواجه شد و باز هم آمریکای ترامپی گفت: «با ما هماهنگ نشده بود!»

این یهود با مسلمانان پدرکشتگی دارد. اینان از زمان تولد پیامبر اسلام تلاش کردند او را بکشند و از همه شیوه‌های ماوراءالطبیعه استفاده کردند، اما مشیت الهی – که در تلاش‌های حفاظتی حلیمه و همسرش و ابوطالب (پدر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام) رخ داد – اجازه نداد تا این قوم پیامبرآزار بتوانند به اهداف شوم خود برسند.

امروز هم ان‌شاءالله در سایه مجاهدت‌ها و تلاش‌های مجاهدان حق، مشیت الهی به گونه‌ای رقم خواهد خورد تا این ظالمان روزگار، بساط ظلم و جنایاتشان جمع شود باذن‌الله؛ و البته به شرط پایداری، ایستادگی، هوشیاری، به‌موقع عمل کردن و فریب‌نخوردن مجاهدان. والسلام.

