«محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط»، درخصوص موازنه‌های جدید در منطقه توضیح داد: پس از رویدادهای هفت اکتبر و آنچه در ادامه در قالب تجاوز به لبنان رخ داد، تغییراتی که در سوریه به‌وجود آمد، و سپس تجاوز به ایران، این گمانه‌زنی‌ها درباره‌ آینده‌ منطقه در سایه‌ این تحولات که همچنان ادامه دارند، برجسته شده است. تجاوز به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد، صحبت درباره‌ ساماندهی وضعیت غزه در جریان است، همچنین نفوذ اسرائیل به سوریه ادامه دارد. ما همچنین درباره‌ آتش‌بس میان اسرائیل و ایران صحبت می‌کنیم، بنابراین با یک مسیر سیاسی ثابت برای شکل‌دهی به منطقه، توازن‌ها و روابط آن روبرو نیستیم.

وی درباره واکنش خود پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران بیان کرد: همه انتظار داشتند که تنش تشدید شود و جنگ و حملات متقابل در راه باشد. این برداشت در تمامی کشورهای منطقه وجود داشت و عراق نیز بخشی از منطقه است. پس از آغاز تجاوز اسرائیل به ایران که نقض حریم هوایی عراق را نیز در برداشت، این رویداد مهم عراق را درگیر این جنگ و تجاوز به یک کشور همسایه می‌کرد و این خلاف قانون اساسی و اصول سیاسی ماست که به هیچ طرف یا کشوری اجازه نمی‌دهد از حریم هوایی یا خاک عراق به‌عنوان پایگاه تجاوز به دیگران استفاده کند.

السودانی در ادامه افزود: ما باید مخالفت خود را در سطح دیپلماتیک بین‌المللی اثبات می‌کردیم، بنابراین شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادیم و تماس‌هایی برای حمایت از این موضع نسبت به این نقض صورت گرفت. همچنین تجاوز به یک کشور همسایه را، تحت عنوان جنگ پیشگیرانه یا اقدامی پیش‌دستانه، محکوم کردیم، در حالی که این یک تجاوز آشکار به کشوری با حاکمیت مستقل و عضو سازمان ملل بود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین بخش این ماجرا آن بود که چگونه امنیت داخلی، موضع‌گیری سیاسی و موضع ملی خود را نسبت به این بحران حفظ کنیم و الحمدلله در این زمینه موفق شدیم؛ با تبلور یک موضع ملی یکپارچه که تجاوز و نقض حاکمیت و حریم هوایی عراق را رد می‌کند و از مواضع دولت برای حفظ منافع عراق و مردم عراق حمایت می‌کند، و عراق را از لغزیدن به سوی این جنگ دور نگه می‌دارد. این موضع‌گیری در سطح داخلی بسیار مهم بود.

هیچ درخواستی از سوی ایران مطرح نشد

نخست وزیر عراق در پاسخ به این سوال که «ایران در جریان جنگ، چه چیزی از عراق خواست؟» گفت: هیچ درخواستی مطرح نشد. بلکه این عراق بود که ابتکارعمل را در دست گرفت تا موضع خود و خطرات این وضعیت را روشن کند و پیام‌ها را میان طرف‌های مختلف برای توقف این جنگ و بازگشت به مذاکرات منتقل کند. ما ارتباطات مستمری با ریاست جمهوری و تمام کانال‌های مرتبط در ایران داشتیم. این روندی پیوسته بود. مذاکراتی در حال پیگیری بود که قرار بود روز یک‌شنبه برگزار شود، اما حمله صبح جمعه رخ داد.

وی افزود: رویکرد عراق این بود که طرف‌ها را به سوی بازگشت به میز مذاکره و توقف جنگ سوق دهد. دیدگاه ایران این بود که چگونه می‌توان به مذاکرات بازگشت در حالی که تجاوز همچنان ادامه دارد؟ گفت‌وگوها و تماس‌های ما با کشورهای منطقه و ایالات متحده بر این محور متمرکز بود که ایران آماده است پای میز مذاکره بنشیند به شرط توقف تجاوز. این موضع مثبت ایران در ساعات اولیه‌ آغاز تجاوز بود.

السودانی در این مصاحبه درباره این مساله که «آیا از وقوع دور جدیدی از تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی بیم دارد؟»، توضیح داد: بله؛ چون همه می‌دانند که نتانیاهو به هیچ آتش‌بسی، نه در غزه و نه در لبنان، پایبند نبوده است. طبیعی است که ممکن است به تجاوزات بیشتری علیه ایران دست بزند. سیاست، روش و راهبرد او حفظ منطقه در وضعیت جنگی دائمی است تا موقعیت سیاسی خود را تثبیت کند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا نگران آن بودید که نظام در ایران دچار آشفتگی شود و جنگ طولانی گردد، و آیا اقداماتی برای سازگاری با یک درگیری بلندمدت یا بی‌ثباتی در ایران انجام دادید؟» گفت: ایران کشوری مهم در منطقه است. و هر کس بخواهد با جنگ ۱۲ روزه به دنبال سرنگونی نظام باشد، قطعا تبعات آن شامل کل منطقه خواهد شد. طبیعی است که نسبت به ثبات منطقه و ثبات هر کشور همسایه‌ای نگران باشیم. نمی‌توان آتشی را در کشور همسایه ببینی و بی‌تفاوت بنشینی و انتظار نداشته باشی که آن آتش به تو برسد. این روش ما با همه کشورهاست، چه ایران باشد و چه دیگر کشورهای همجوار.

السودانی اظهار داشت: آنچه در این مرحله بدان باور داریم این است که باید در جهت ثبات، امنیت، صلح و تفاهم حرکت کنیم. نگرانی ما این بود که این پیامدها بر ثبات منطقه اثر بگذارد. اما در سطح داخلی، ما به توانایی‌هایمان و درک و آگاهی نیروهای سیاسی و مردم عراق برای اهمیت حفظ امنیت داخلی و ثبات نظام سیاسی در میان این رویدادها و تحولات اطمینان داشتیم.

رابطه‌ ما با ایران یک رابطه‌ شراکت راهبردی است

وی در پاسخ به این سوال که «رئیس‌جمهور آمریکا به نظریه "معامله" علاقه‌مند است. آیا می‌توان تصور کرد که در مرحله‌ی آینده، معامله‌ای میان آمریکا و ایران شکل بگیرد؟» گفت: قابل‌ انتظار است. رئیس‌جمهور آمریکا در مهار جنگ اخیر نقش ابتکاری ایفا کرد. عراق از این رویکرد حمایت کرد، و این ابتکار باعث دستیابی به این آتش‌بس و توقف این جنگ ویرانگر شد. امیدواریم این نقش ادامه پیدا کند، به‌ویژه از طریق مذاکرات دوجانبه درباره‌ پرونده هسته‌ای، که منجر به این معامله یا توافقی شود که پایه‌گذار ثبات در منطقه‌ی مهمی چون خاورمیانه باشد.

السودانی در پاسخ به این پرسش که «آیا از صحبت با مسئولان ایرانی به این نتیجه رسیدید که ایران تمایل واقعی برای رسیدن به توافق با آمریکا دارد؟» بیان کرد: بله، برداشت ما از طریق مجموعه تماس‌ها و دیدارها این است که تمایل جدی از سوی دولت ایران برای دستیابی به توافقی که منافع آن را تضمین کند و همچنین نگرانی‌های جامعه‌ جهانی را در نظر بگیرد، وجود دارد. چراکه در ایران تصمیمی در سطح دینی یا رسمی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که دغدغه‌ اصلی جهان است، وجود ندارد. بنابراین راه برای رسیدن به تفاهمی که این پرونده را که عامل اصلی تنش و تشدید در منطقه بوده است پایان دهد، هموار است.

نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: رابطه‌ ما با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه‌ شراکت راهبردی است که بر مشترکات دینی، فرهنگی، اجتماعی و منافع متقابل استوار است. همچنین ایران در مقاطع مختلف، چه در دوران نظام دیکتاتوری و چه در دوران مبارزه با تروریسم و فرآیند سیاسی، در کنار عراق و مردم عراق ایستاده است. اما قطعا ما بر این مساله پافشاری داریم که این رابطه باید در چارچوبی سالم باشد که منافع مشترک را تأمین کند و از دخالت در امور داخلی جلوگیری کند. عراق دارای استقلال و تصمیم ملی خود است که بر اساس منافع مردم و اولویت‌های آن شکل می‌گیرد.

السودانی تاکید کرد: اداره‌ امور عراق از سوی ایران وجود ندارد حتی یک بخش هم نه. حتی این واژه نیز پذیرفته‌شده نیست و در فرهنگ واژگان ما جایی ندارد.

