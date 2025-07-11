به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️جمعی از طلاب و روحانیون، بزرگان، ریشسفیدان، نخبگان و دلسوزان خطّهٔ بلوچستان در نامه ای به آیت الله «علیرضا اعرافی» مدیر حوزه های علمیه کشور خواستار تلاش وی برای آزاد شدن حجت الاسلام و المسلمین شیخ رضد صمدی فرد از اساتید حوزه علمیه امام علی(ع) ایرانشهر از دست ربایندگان شدند.
در این نامه خطاب به مدیر حوزه های علمیه کشور آمده است: نظر به جایگاه رفیع علمی و مدیریتی حضرتعالی و با توجه به مسئولیت خطیر حوزوی در صیانت از شأن و کرامت علمای دین، استدعا داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای ملّی و جایگاه تأثیرگذار خویش، اقدامات مؤثّر و هماهنگ از طریق نهادهای ذیربط، از جمله دفتر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّهالعالی)، ریاست محترم جمهوری، وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و امنیتی معمول فرمایید؛ تا انشاءالله با تسریع در روند پیگیری، شرایط بازگشت این روحانی ربودهشده به آغوش جامعهٔ علمی فراهم آید.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله اعرافی (دامت برکاته)
مدیر محترم حوزههای علمیهٔ کشور،
سلام علیکم
با نهایت تأسّف و اندوه، خبر نگرانکنندهٔ ربایش عالم فرهیخته، حجتالاسلام والمسلمین شیخ رضا صمدیفرد، از اساتید حوزهٔ علمیهٔ امام علی (علیهالسلام) در ایرانشهر، موجی از نگرانی عمیق در میان جامعهٔ علمی، دینی و مردمی منطقه پدید آورده است. علیرغم گذشت بیش از دو ماه از این واقعهٔ ناگوار، همچنان هیچ اطلاع موثّقی از وضعیت ایشان در دست نیست. این غیبت نگرانکننده نهتنها موجب تشویش خاطر مردم متدین، بلکه سبب تزلزل در احساس امنیت عمومی و تضعیف آرامش اجتماعی در منطقه گردیده است.
نظر به جایگاه رفیع علمی و مدیریتی حضرتعالی و با توجه به مسئولیت خطیر حوزوی در صیانت از شأن و کرامت علمای دین، استدعا داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای ملّی و جایگاه تأثیرگذار خویش، اقدامات مؤثّر و هماهنگ از طریق نهادهای ذیربط، از جمله دفتر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّهالعالی)، ریاست محترم جمهوری، وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و امنیتی معمول فرمایید؛ تا انشاءالله با تسریع در روند پیگیری، شرایط بازگشت این روحانی ربودهشده به آغوش جامعهٔ علمی فراهم آید.
با توجه به ماهیت پیچیدهٔ این حادثه و قرائن موجود، احتمال انتقال ایشان به خارج از مرزهای کشور دور از انتظار نیست؛ امری که میتواند فرآیند رهایی و بازگرداندن وی را با موانع مضاعف مواجه سازد.
افزون بر این، نگرانی جدّی نسبت به بهرهبرداری جریانهای معاند و رسانههای مغرض از این واقعه در راستای بیثباتسازی فضا و تحریک تنشهای اجتماعی نیز وجود دارد.
بر این پایه، ما جمعی از طلاب، روحانیون، نخبگان، معتمدان و ریشسفیدان خطّهٔ بلوچستان، ضمن اعلام دغدغه و مطالبهای جدّی، از حضرتعالی خواستاریم که با ورود قاطع و راهبردی، مانع از گسترش پیامدهای این بحران شده و مسیر تحقق عدالت، آرامش و امنیت را هموار فرمایید.
امید است با عنایات الهی و همّت مسئولان دلسوز، هرچه زودتر شاهد آزادی این خدمتگزار شایستهٔ مکتب اهلبیت علیهمالسلام و بازگشت ثبات و اطمینان به منطقه باشیم.
والسلام علیکم و رحمةالله
"جمعی از طلاب و روحانیون، بزرگان، ریشسفیدان، نخبگان و دلسوزان خطّهٔ بلوچستان"
