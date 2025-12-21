نگرانی از ترکیب گروه پارلمانی جدید انگلیس و دخالت اسرائیل در امور این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با آغاز تحقیقات جدید دولت بریتانیا درباره «دخالت خارجی»، انتصاب دو چهره سیاسی به‌عنوان رؤسای مشترک یک گروه پارلمانی تازه‌تأسیس با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که بی‌طرفی این روند را زیر سؤال می‌برد.

بر اساس گزارش‌ها، جان وودکاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا و رئیس پیشین گروه «دوستان اسرائیل در حزب کارگر»، به‌عنوان رئیس مشترک «گروه پارلمانی همه‌حزبی دفاع از دموکراسی» منصوب شده است. مأموریت این گروه با اهداف کارگروه دولتی «دفاع از دموکراسی» همسو عنوان شده؛ نهادی که هدف آن حفاظت از نظام دموکراتیک بریتانیا در برابر تهدیدهای ناشی از دخالت خارجی اعلام شده است.

منتقدان می‌گویند سوابق وودکاک، از جمله فعالیت‌های گسترده در حمایت از سیاست‌های اسرائیل و ارتباط با برخی لابی‌های اقتصادی، می‌تواند بر استقلال و بی‌طرفی این گروه سایه بیندازد. او پیش‌تر به‌عنوان مشاور «مقابله با افراط‌گرایی» نیز فعالیت کرده و مواضعی تند علیه کنشگران حامی فلسطین اتخاذ کرده بود.

در کنار وودکاک، نیک تیموتی، مشاور سابق نخست‌وزیر پیشین بریتانیا ترزا می، دیگر رئیس مشترک این گروه معرفی شده است. تیموتی نیز به‌دلیل مواضع رسانه‌ای و سیاسی خود، به‌ویژه در موضوع اسرائیل و فلسطین، با انتقادهایی مواجه بوده است.

منتقدان معتقدند ترکیب فعلی این گروه پارلمانی می‌تواند این نگرانی را تقویت کند که بررسی «دخالت خارجی» به‌طور گزینشی انجام شود و برخی بازیگران یا کشورها، از جمله اسرائیل، از دایره توجه کنار گذاشته شوند. این در حالی است که دولت بریتانیا هدف از این ابتکار را تقویت شفافیت و حفاظت از فرایندهای دموکراتیک اعلام کرده است.

