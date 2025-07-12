آغاز عرضه ارز اربعین از چهارم مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس اعلام بانک مرکزی، عرضه ارز اربعین به متقاضیان از چهارم تا ۲۲ مردادماه صورت میگیرد.
به منظور تسهیل سفرهای زیارتی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی، بانک مرکزی عرضه و فروش ارز اربعین را از روز شنبه چهارم مردادماه از طریق بانکهای عامل منتخب آغاز میکند.
این فرآیند تا ۲۲ مرداد ماه (روز قبل از اربعین حسینی) ادامه خواهد داشت و در این دوره قرار است به هر متقاضی خرید حداکثر تا ۲۰۰ هزار دینار (عراق) عرضه شود.
گفتنی است دستورالعمل نحوه عرضه ارز اربعین به زودی در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر میشود.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما