محدودیت ارز اربعین برطرف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق تصمیم جدید ستاد اربعین، به تمام افرادی که برای خرید ارز اربعین ثبت نام کنند، ارز تعلق می‌گیرد.

این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور، پیش از این شرط جدیدی برای تخصیص ارز ویژه ایام اربعین اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: «حسب تکلیف کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و به منظور پیشگیری از سواستفاده از منابع و امکاناتی که دولت برای زوار محترم اربعین حسینی در نظر گرفته است، با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور، متقاضیانی که سال گذشته ارز اربعین خریداری کرده‌اند اما از کشور خارج نشده‌اند، سال جاری مجاز به خرید ارز اربعین نیستند.»

بر اساس این تصمیم، تنها افرادی که در سال گذشته پس از دریافت ارز اربعین از کشور خارج شده‌اند، امسال نیز امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را خواهند داشت. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت، مدیریت هدفمند منابع ارزی و جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که «این رویه در سال‌های بعد نیز برقرار خواهد بود.»

..............................

پایان پیام/