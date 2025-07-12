انتشار ترجمه «قرآن در اسلام» در ترکیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «قرآن در اسلام» به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه منتشر شد.

این اثر، بازشناختی از جایگاه قرآن کریم در میان مسلمانان به وسیله استنادات قرآنی است. به باور نگارنده، هرگونه ارزش‌گذاری برای قرآن که مخالف بیان قرآنی باشد هیچگونه الزامی به تبعیت ندارد؛ و همچنین اگر قرآن، مسأله‌ای را مسکوت گذاشته باشد، ملزم کردن همه گروه‌های اسلامی به پذیرش آن، امری نامطلوب است.

وی در نظر دارد تا از این رهگذر به اهمیت وحدت میان مسلمانان حول عنصر قرآن به عنوان آموزه‌ای قرآنی تصریح نماید.

ارزش قرآن در میان مسلمانان، چگونگی تعلیم قرآن، وحی قرآن مجید، رابطه قرآن با علوم و ترتیب نزول قرآن و چگونگی انتشار آن در میان مردم، عناوین اصلی مباحث مطرح شده در این نوشتار است.

قرآن در اسلام اثر علامه طباطبایی از سوی بحری آکیول به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

.................................

پایان پیام/ 167