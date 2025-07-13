به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از چهار دهه مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بنابر تصمیم رهبران خود روند خلع سلاح را آغاز کردند. در همین ارتباط، روز جمعه (۲۰ تیر) در مراسمی نمادین در استان سلیمانیه عراق، ۳۰ نفر از اعضای این گروه تروریستی سلاح‌های خود را تحویل دادند. مراسم خلع سلاح نیروهای پ.ک.ک با مشارکت چهرەها و مقامات سیاسی و رسمی عراق و اقلیم کردستان و نمایندگانی از ترکیە برگزار شد. رهبران پ. ک.ک و ترکیه ابراز امیدواری کردند که این اقدام بتواند گام مهمی برای برداشتن روند صلح و عاری از خشونت باشد.

پس از موضوع خلع سلاح گروه های کرد در بسیاری از محافل سیاسی شاهد مطرح شدن خلع سلاح گروه‌های مقاومت در لبنان و عراق هستیم. این زمزمه ها در حالی با عناوین جذابی همچون صلح و برقراری امنیت و تمرکز قدرت نظامی در دستان دولت‌های منطقه مطرح می‌شود که آمریکایی‌ها با اتفاقات جدید پس از حمله ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا به ایران به زعم خود به دنبال تشکیل خاورمیانه جدید در راستای منافع خود هستند.

«علی حیدری» کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به خلع سلاح کردهای منطقه با تمرکز بر کردهای ترکیه اظهار کرد: موضوع خلع سلاح پ. ک.ک به دو عامل داخلی و منطقه‌ای باز می‌گردد.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی ترکیه، اردوغان به دلیل مشکلات اقتصادی، سیاسی که طی سه، چهار سال گذشته با آنها دست و پنجه نرم می‌کند به دنبال کسب دستاوردی بود تا بتواند بر این مشکلات داخلی سرپوش بگذارد تا در انتخابات ۲۰۲۸ که ممکن است زودتر نیز برگزار شود به عنوان کاندید و یا فرد دیگری از حزب عدالت و توسعه رای بیاورد.

کارشناس ترکیه افزود: اما در حوزه منطقه‌ای با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داده است؛ از یک طرف مسئولان پ. ک.ک به این نتیجه رسیدند که با شرایط فعلی نمی‌توانند این مسیر را ادامه دهند و باید شرایط را تغییر دهند. همانطور که در بیانیه «عبدالله اوجالان» رهبر حزب کارگران کردستان آمده بود که دوره حرکت‌های مسلحانه به پایان رسیده و فصل جدیدی آغاز شده است که از طریق فعالیت‌های سیاسی می‌توانند خواسته‌هایشان را در ترکیه پیگیری نمایند.

حیدری تصریح کرد: در واقع تغییر جهت از اقدامات نظامی مسلحانه به سمت فعالیت‌های سیاسی برای رسیدن به خواسته‌هایشان رویکرد جدید آنها است. خواسته پ. ک.ک در ابتدای شکل گیری در سال ۱۹۷۸ م این بود که نباید کردها به عنوان شهروند درجه دو شناخته شوند و بایستی به آنها اهمیت داده شود، اما در سال ۱۹۸۴م این خواسته نادیده گرفته شد از این رو آنها به رویکرد مسلحانه روی آوردند.

کارشناس ترکیه با بیان اینکه در دو دهه اخیر وضعیت تغییر پیدا کرده است، توضیح داد: وضعیت کردها نسبت به گذشته بهتر شده است، بنابراین اوجالان اعلام کرد که ما فصل جدیدی را آغاز کردیم.

حیدری گفت: در بعد منطقه‌ای، آمریکا حامی اصلی کردهای معترض در منطقه هست و به این نتیجه رسیده وضعیت را در منطقه باید باز تعریف کند و مدیریت منطقه‌ای را بر عهده گرفته است، از این رو با کردهای مسلح شمال سوریه که حامی اصلی آنهاست در حال تماس است و دیدارهایی را آغاز کردند که با جولانی حاکم جدید سوریه هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که همین روند درباره کردهای مسلح ترکیه دنبال می‌شود، افزود: به زعم مقامات آمریکایی، اروپایی و ترکیه، فصل جدیدی در خاورمیانه با چیدمان جدید باید دنبال شود که هدف آن قدرت گرفتن و هماهنگی بیشتر هم پیمانان آمریکا در منطقه و برداشتن موانع از سر راه آنها برای مدیریت بهتر منطقه هست.

حیدری گفت: پ. ک. ک یکی از موانع مهم ترکیه بود و می توانیم آن را یک امتیاز آمریکا به دولت اردوغان که با فشارهای پنهانی مواجه شده بود بدانیم، به طوری که باعث شد پ. ک. ک به سمت روند خلع سلاح برود .

وی در پایان گفت: در واقع نیاز دولت اردوغان برای بهره‌برداری سیاسی در داخل، ضعف پ ک.ک طی سال‌های اخیر و نیاز به باز تعریف ماموریت‌های خودشان و همچنین مدیریت منطقه‌ای ‌آمریکا؛ این سه ضلع را برای روند خلع سلاح پ ک.ک باید در نظر بگیریم.

...............

پایان پیام