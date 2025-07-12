شهادت کوچکترین اسیر سابق فلسطینی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از سپیده دم امروز شنبه، ۱۶ فلسطینی در بمباران هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در نوار غزه که شامل آپارتمان‌های مسکونی و چادرهای محل اسکان آوارگان در دیر البلح و خان یونس بود، به شهادت رسیدند.

در میان شهدا، «یوسف الزق»، کوچک‌ترین زندانی سابق جهان نیز حضور داشت که در جریان بمباران آپارتمان خانواده‌اش در خیابان الثوره در مرکز شهر غزه به شهادت رسید.

یوسف در سال ۲۰۰۸ در زندان رژیم صهیونیستی به دنیا آمد و نامش با مبارزه مادرش، «فاطمه الزق»، آزاده فلسطینی که او را پشت میله‌های زندان به دنیا آورد، گره خورده است.

نظامیان اشغالگر صهیونیست در ۲۰ ماه می ۲۰۰۷ در گذرگاه بیت حانون، فاطمه الزق را بازداشت کردند و در نهایت او در شرایط بسیار سخت جسمی و روانی، بدون مراقبت پزشکی مناسب، دوران بارداری‌اش را در زندان تمام کرد و فرزندش را در یکی از بیمارستان‌های این رژیم به دنیا آورد، در حالی که دست‌ها و پاهایش با زنجیر بسته شده بود.

در اکتبر سال ۲۰۰۹ یوسف و مادرش در قالب یک معامله تبادل اسرا آزاد شدند. این معامله شامل آزادی ۲۰ اسیر زن فلسطینی در ازای دریافت ویدئویی از «گلعاد شالیط»، نظامی اسیر صهیونیست بود.

پیشتر شهید یوسف الزق در مصاحبه‌ای با العالم اعلام کرده بود: «وقتی از زندان آزاد شدم یک سال و ۹ ماه سن داشتم و اکنون ۱۵ ساله هستم، پیام من به دشمن این است که من وقتی کوچک بودم در مقابل تو مقاومت کردم و به امید خدا در بزرگسالی نیز مقاومت خواهم کرد و اراضی اشغالی را آزاد خواهیم کرد.»

