بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره کشته شدن یک شهروند آمریکایی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به الجزیره گفت: ما از گزارشهای مربوط به مرگ یک شهروند آمریکایی در کرانه باختری آگاه هستیم.
این وزارتخانه افزود: هیچ اولویت بالاتری نسبت به ایمنی و امنیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور نداریم.
طبق گفته این وزارتخانه، به دلیل احترام به حریم خصوصی خانواده در این دوران سخت، اطلاعات بیشتری نمیتواند ارائه کند.
جمعه، شهرکنشینان، سیف الله کامل مصلط، ۲۳ ساله، را در شهرک سنجل، در شمال رام الله، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به مرگ او شد.
وزارت بهداشت فلسطین عصر جمعه اعلام کرد که «سیف الدین کامل عبدالکریم مصلط»، ۲۳ ساله، پس از ضرب و شتم شدید توسط شهرکنشینان در شهرک سنجل، در شمال رامالله، درگذشت.
بعداً این وزارتخانه اعلام کرد محمد شلبی، ۲۳ ساله، نیز در همان شهرک پس از تیراندازی شهرکنشینان به سمت او به شهادت رسیده است.
وزارت بهداشت فلسطین افزود که علاوه بر این دو شهید، ۴۰ فلسطینی در جریان درگیری با شهرکنشینان در اراضی بین شهرکهای سنجل و المزرعه الشرقیه زخمی شدهاند.
منابع فلسطینی گزارش دادند که حمله جدید شهرکنشینان به شهرک سنجل تحت حمایت نیروهای اشغالگر انجام شده است.
این منابع گفتند که گروههای شهرکنشین مانع از رسیدن تیمهای پزشکی به جوانانی شدند که در جنگلهای اطراف سنجل گیر افتاده بودند.
واشنگتن پست به نقل از بستگان مصلط، اهل تامپا، فلوریدا، نوشت که او توسط شهرکنشینان اسرائیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است.
پدر مصلط گفت: «این یک کابوس و بیعدالتی باورنکردنی است که هیچ خانوادهای نباید هرگز با آن روبهرو شود.»
او از وزارت امور خارجه ایالات متحده خواست تا «تحقیقات فوری انجام دهد و شهرکنشینان اسرائیلی که سیف را کشتند، به خاطر جنایاتشان پاسخگو کند.
او افزود: «ما خواستار عدالت هستیم.»
دو نفر از بستگان مصلط گفتند که او ژوئن گذشته برای دیدار با خانوادهاش در روستای المزرعه الشرقیه، واقع در شمال شرقی رامالله، به کرانه باختری سفر کرده بود.
ارتش اشغالگر اسرائیل هم اعلام کرد که در حال بررسی حادثه در شهرک سنجل است و ادعا کرد که در نزدیکی روستا «به سمت اسرائیلیها سنگ پرتاب شده» و «درگیری خشونتآمیزی در منطقه رخ داده است.»
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس گذشته اعلام کرد که اسرائیل شهرکسازیها در کرانه باختری را به عنوان بخشی از الحاق تدریجی این سرزمینها به اسرائیل، که نقض قوانین بینالمللی است، گسترش داده و تقویت کرده است.
عالیترین دادگاه سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی اعلام کرد که اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل و همچنین ساخت شهرکها غیرقانونی است و باید در اسرع وقت پایان یابد.
