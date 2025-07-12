  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

امام جمعه شیعیان مزار شریف: از فرصت جمعیت جوان افغانستان استفاده درست شود

۲۱ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶
کد خبر: 1707054
امام جمعه شیعیان مزار شریف: از فرصت جمعیت جوان افغانستان استفاده درست شود

امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در مصلای سلطانیه این شهر، در خطبه‌ی دوم نماز جمعه این هفته به دو مساله پرداخت: مکتب انسان‌ساز عاشورا و استفاده از فرصت جمعیت جوان افغانستان.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در مصلای سلطانیه این شهر، در خطبه‌ی دوم نماز جمعه این هفته به دو مساله پرداخت: مکتب انسان‌ساز عاشورا و استفاده از فرصت جمعیت جوان افغانستان.

هاشمی در مورد مسأله اول عاشورا را مدرسه تربیت نسل مسئول و آگاه عنوان کرد و افزود: عاشورا را به عنوان یک عزا، یک تاریخ و مناسبت فکر نکنیم. بلکه عاشورا، یک مدرسه است که در این مدرسه انسان‌های مسئولیت پذیر و با ایمان راسخ تربیت شد.

وی ادامه داد: تربیت عاشورایی، از بینش عاشقانه شروع شده است و حق شناسی، زمان شناسی و مسئولیت اجتماعی از شاخص های عاشوراست. نسل نوجوان ما از قاسم بن الحسن  باید الگو بگیرد که وقتی از او پرسیدند: مرگ و شهادت در نظرت چگونه است؟ گفت: احلی من العسل؛ از عسل شیرین تر است.

امام جمعه مزار شریف درباره مساله دوم با اشاره به مناسبت روز جهانی جمعیت گفت: اگر دقت کنید جمعیت افغانستان که حالا گفتند بیش ۳۶ میلیون نفر است، بیشترین جمعیت جوان را دارد و این یعنی میتواند پر تحرک‌ترین جامعه انسانی باشد.

وی در ادامه گفت: اگر مدیریت درست نباشد، این جمعیت جوان تبدیل می‌شود به بحران و خطر. اگر میخواهید پیشرفت داشته باشید، اگر میخواهید عزت داشته باشید و اقتدار ملی داشته باشید باید این نیروی جوان را مدیریت کنید. از الگوی قرآن و از الگوی کربلا استفاده کنید.

حجت الاسلام هاشمی درباره ترکیب جمعیتی افغانستان گفت: آمارهای داخلی و بین‌المللی می‌گوید که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان جوان هستند و ۴۰ درصد آن بالای ۵۰ سال سن دارند. کشورهای که جمعیت آن جوان اند در حقیقت فرصت طلایی دارند برای پیشرفت، شرطش اینست که دلسوزی، دقت و عشق به وطن باشد.

...........

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • محمد فرهنگی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
    همین افغان ها رو هم منافغان ایران اغفال کرده بودند یعنی اصل مشکل ایران همین منافغان داخلی اند نه افغانها که تعدادشان چندین برابر بیشتر از اتباع افغانه که اگر برچیده نشوند ریشه کن نشوند تا سالیان سال به کشورمون ضربه خواهند زد خدا ازشون نگذره
    پاسخ