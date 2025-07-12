امام جمعه شیعیان مزار شریف: از فرصت جمعیت جوان افغانستان استفاده درست شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در مصلای سلطانیه این شهر، در خطبه‌ی دوم نماز جمعه این هفته به دو مساله پرداخت: مکتب انسان‌ساز عاشورا و استفاده از فرصت جمعیت جوان افغانستان.

هاشمی در مورد مسأله اول عاشورا را مدرسه تربیت نسل مسئول و آگاه عنوان کرد و افزود: عاشورا را به عنوان یک عزا، یک تاریخ و مناسبت فکر نکنیم. بلکه عاشورا، یک مدرسه است که در این مدرسه انسان‌های مسئولیت پذیر و با ایمان راسخ تربیت شد.

وی ادامه داد: تربیت عاشورایی، از بینش عاشقانه شروع شده است و حق شناسی، زمان شناسی و مسئولیت اجتماعی از شاخص های عاشوراست. نسل نوجوان ما از قاسم بن الحسن باید الگو بگیرد که وقتی از او پرسیدند: مرگ و شهادت در نظرت چگونه است؟ گفت: احلی من العسل؛ از عسل شیرین تر است.

امام جمعه مزار شریف درباره مساله دوم با اشاره به مناسبت روز جهانی جمعیت گفت: اگر دقت کنید جمعیت افغانستان که حالا گفتند بیش ۳۶ میلیون نفر است، بیشترین جمعیت جوان را دارد و این یعنی میتواند پر تحرک‌ترین جامعه انسانی باشد.

وی در ادامه گفت: اگر مدیریت درست نباشد، این جمعیت جوان تبدیل می‌شود به بحران و خطر. اگر میخواهید پیشرفت داشته باشید، اگر میخواهید عزت داشته باشید و اقتدار ملی داشته باشید باید این نیروی جوان را مدیریت کنید. از الگوی قرآن و از الگوی کربلا استفاده کنید.

حجت الاسلام هاشمی درباره ترکیب جمعیتی افغانستان گفت: آمارهای داخلی و بین‌المللی می‌گوید که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان جوان هستند و ۴۰ درصد آن بالای ۵۰ سال سن دارند. کشورهای که جمعیت آن جوان اند در حقیقت فرصت طلایی دارند برای پیشرفت، شرطش اینست که دلسوزی، دقت و عشق به وطن باشد.

