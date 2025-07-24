ویدئو + تصاویر | بزرگداشت نهمین سالگرد حماسه خونین جنبش روشنایی در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوم مرداد، روزی است که خون پاک فرزندان آگاه و عدالتخواه افغانستان بر سنگفرش‌های دهمزنگ کابل جاری شد. نه یک روز معمولی، بلکه حماسه‌ای جاودانه که با قلم سرخ شهادت بر صفحه تاریخ این سرزمین ثبت گردید.

در این روز خونین در سال ۱۳۹۵، جنبش روشنایی که برای احقاق حقوق پایمال شده شیعیان و اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق تشکیل شده بود، هدف وحشیانه‌ترین حملات تروریستی قرار گرفت. ۹۰ تن از بهترین فرزندان این مرزوبوم به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.

در این راستا جوانان و عدالتخواهان چنداول افغانستان و پیروان خط شهدای عدالتخواه این روز را در کنار مزار شهدای این حادثه گرامی‌ داشته و سخنانی چندی کوتاه و رسا درباره‌ی این فاجعه‌ی اسف‌بار ایراد کردند.

