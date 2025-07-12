شهادت ۵۷ هزار و ۸۸۲ نفر در غزه/ ۵۹ شهید در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز (شنبه) در جدیدترین آمار خود اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۹ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده و ۲۰۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواریهای امدادرسانی، اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمانها یا در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمبارانها، قادر به دسترسی به آنها نیستند.
همچنین در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، به ۵۷ هزار و ۸۸۲ شهید و ۱۳۸ هزار و ۹۰۵ مجروح رسیده است.
رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آوَرَد.
در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتشبس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس سرباز زد و از بامداد سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با نقض مفاد آتشبس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرف
