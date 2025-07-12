به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابومحمد جولانی» رئیس حاکم بر سوریه که به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، با «الهام علی‌اف» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه ریاست حکومت سوریه، این دیدار در کاخ «زاگولبا» در باکو و با حضور مقام‌های ارشد دو کشور برگزار شد.

خبرگزاری سوریه صبح امروز شنبه اعلام کرد که ابومحمدجولانی وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شده و مورد استقبال «یعقوب ایوبوف» معاون اول نخست وزیر جمهوری آذربایجان، «فریز رضایف» معاون وزیر امور خارجه و دیگر مقامات این کشور قرار گرفته است.

