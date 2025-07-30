به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منبعی دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه اطلاع داد که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت جولانی و «رون دِیرمِر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی فردا پنج‌شنبه نشستی جدید در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار خواهند کرد.

این منبع گفت که این نشست بر وضعیت امنیتی به‌ویژه در جنوب سوریه تمرکز خواهد داشت و در پی سفر الشیبانی به مسکو در همان روز پنج‌شنبه انجام خواهد شد.

این نشست دومین دیدار میان الشیبانی و دیرمر است؛ نخستین نشست میان آن دو هفته گذشته در پاریس و با میانجی‌گری آمریکا برگزار شده بود.

نشست پاریس که روز جمعه برگزار شد، بر محور تحولات امنیتی اخیر و تلاش برای مهار تنش در جنوب سوریه و نیز بررسی امکان احیای توافقنامه فصل نیروها در سال ۱۹۷۴ متمرکز بود؛ موضوعی که تلویزیون حکومت جولانی نیز آن را تأیید کرد. این نشست‌ها در حالی برگزار می‌شود که استان سویداء با اکثریت جمعیت دروزی، از ۱۳ ژوئیه صحنه ناآرامی‌های گسترده‌ای بوده است که بنا به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، بیش از ۱۴۰۰ کشته بر جای گذاشته است که عمده آن‌ها از اقلیت دروزی بوده‌اند.

شهر باکو پیش‌تر نیز میزبان جلسات امنیتی میان دو طرف بوده و به گفته روزنامه هاآرتس اسرائیل، این دیدارها بخشی از سلسله مذاکرات امنیتی میان حکومت جولانی و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند.

