دوغو پرینچک: جاگیری آذربایجان در جبهه آمریکا و اسرائیل ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوغو پرینچک دبیرکل حزب وطن ترکیه با ارسال نامه ای به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نسبت به برگزاری کنفرانس «خاخامهای اروپا» که قرار است در شهر باکو پایتخت آذربایجان طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه، برگزار شود واکنش نشان داد که این نامه به یکی از موضوعات روز در ترکیه تبدیل شده است.
وی در این نامه با توصیف برگزاری این اجلاس به عنوان لکهای برای همیشه در تاریخ، خواستار لغو برگزاری آن برای حفظ استقلال و امنیت کشور آذربایجان شد.
متن نامه دبیرکل حزب وطن به رئیس جمهور آذربایجان به شرح زیر است:
جناب آقای الهام علیاف
رئیسجمهور جمهوری آذربایجان
جناب آقای رئیسجمهور،
بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانهها، مطلع شدهایم که در تاریخ ۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳-۱۵ آبان ۱۴۰۴)، کنفرانس «خاخامهای اروپا» در باکو برگزار خواهد شد.
بر اساس آنچه در رسانهها آمده، در این کنفرانس که صدها خاخام در آن گرد هم خواهند آمد، «پیمانهای ابراهیم» و فعالیتهای علیه صهیونیسم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برگزاری این کنفرانس در پایتخت ما، باکو، که پیش از این در هیچ کشور مسلمان و ترک دیگری برگزار نشده است، تهدیدات علیه کشورهایمان و همسایگانمان در غرب آسیا و قفقاز را تشدید خواهد کرد و به همبستگی جبهه تمام بشریت و همچنین جهان ترک و اسلام آسیب خواهد رساند.
جمهوری آذربایجان ما تحت رهبری پرتجربه شما، نمیتواند در جبهه آمریکا-اسرائیل قرار گیرد. برگزاری این کنفرانس در آذربایجان برادرمان، به عنوان لکهای برای همیشه در تاریخ یاد خواهد شد.
لغو این کنفرانس را با توجه به استقلال، امنیت، آینده کشورهایمان و موقعیت پیشگامانه آنها در تمدن خیزش آسیا، به قضاوت بلندتان تقدیم میکنم.
با احترام،
دوغو پرینچک
رئیس کل حزب وطن
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما