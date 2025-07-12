اجرای طرح «هزار مشعل» توسط هیئات مذهبی در مازندران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدعلی باقری» امروز شنبه، 21 تیر 1404 در یادواره شهدای حسینیه امام محمد باقر(عج) ساری گفت: فرهنگ عاشورایی و کربلایی در برابر فرهنگ دموکراسی دروغین غرب برای همیشه پیروز است.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور افزود: رمز ماندگاری و جاودانگی نظام جمهوری اسلامی خون شهیدان و اطاعت از امامین انقلاب است و بر اساس منویات مقام معظم رهبری هیئات مذهبی در طرح هزار مشعل به جهاد تبیین و روشنگری پرداخته و در اکثر شهرهای مازندران مراسم یادواره شهدا با همکاری همه تشکل‌های دینی، هیئت‌ها و پایگاه بسیج و کانون مساجد تا اربعین برگزار می‌شود و حرارت شهادت حسین (هم) در قلوب مؤمنین هرگز خاموش نخواهد شد.

وی ادامه داد: شهیدان با شهادت جامعه، اجتماع و مردم و در یک کلمه ایران را بیمه کرده‌اند و مسئولان باید قدرشناس مردم بیدار، بصیر، هوشیار و بینا ایران اسلامی باشند و خدمت بی منت فراموش نکنند و برای رفع مشکلات آنها از هیچ کوششی دریغ نکنند.

باقری تاکید کرد؛ نقش شهیدان در جامعه باعث تقویت هویت ملی، امیدآفرینی و استقامت در برابر سختی‌ها و مشکلات است.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور افزود؛ سالار شهیدان درس آزادگی و حریت به ما آموخت و ما با حضور در کلاس درس عاشورا و کربلا از ایران و ولایت فقیه تا پای جان ایستاده‌ایم.

وی ادامه داد: طرح هزار مشعل توسط هیئات مذهبی در شهرستان‌های علویان مازندران در حال اجرا است و هیئات به جهاد تبیین و روشنگری پرداخته که یکی از مصادیق آن برگزاری یادواره شهدا در تمام مازندران تا اربعین است.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴