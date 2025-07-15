برگزاری همایش «طرح ولایت؛ بنیان حوزه پیشرو و سرآمد» در مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت دهمین سالگرد برگزاری دورههای «طرح ولایت طلاب»، همایشی با عنوان «طرح ولایت؛ بنیان حوزه پیشرو و سرآمد» در مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) برگزار خواهد شد.
در این مراسم که پس از نماز مغرب و عشاء روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار میگردد، آیتالله محمود رجبی، و حجتالاسلام والمسلمین دکتر عالمزاده نوری، سخنرانی خواهند داشت.
همچنین، حجتالاسلام والمسلمین شحیطاط مرثیهسرایی این مراسم را عهدهدار خواهد بود.
این همایش که توسط مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدسسره) برگزار میشود، فرصتی است تا طلاب و علاقهمندان، دستاوردها و چشماندازهای آینده این طرح را بررسی و تبیین نمایند.
