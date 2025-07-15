  1. صفحه اصلی
برگزاری همایش «طرح ولایت؛ بنیان حوزه پیشرو و سرآمد» در مشهد مقدس

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷
کد خبر: 1708157
هم‌زمان با دهمین سال طرح ولایت طلاب، همایش «طرح ولایت؛ بنیان حوزه پیشرو و سرآمد» روز چهارشنبه ۲۵ تیر در مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت دهمین سالگرد برگزاری دوره‌های «طرح ولایت طلاب»، همایشی با عنوان «طرح ولایت؛ بنیان حوزه پیشرو و سرآمد» در مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) برگزار خواهد شد.

در این مراسم که پس از نماز مغرب و عشاء روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار می‌گردد، آیت‌الله محمود رجبی، و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عالم‌زاده نوری، سخنرانی خواهند داشت.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین شحیطاط مرثیه‌سرایی این مراسم را عهده‌دار خواهد بود.

این همایش که توسط مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره) برگزار می‌شود، فرصتی است تا طلاب و علاقه‌مندان، دستاوردها و چشم‌اندازهای آینده این طرح را بررسی و تبیین نمایند.

